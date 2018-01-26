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川普支持強勢美元 美元聞聲止跌勁揚

2018-01-26 04:45中央社 華盛頓25日綜合外電報導

美國總統川普表示支持「強勢美元」，激勵美元對歐元和其他主要貨幣匯率大漲。 美聯社...
美國總統川普表示支持「強勢美元」，激勵美元對歐元和其他主要貨幣匯率大漲。 美聯社資料照片
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美國總統川普今天表示，他支持「強勢美元」，此言一出，激勵美元對歐元和其他主要貨幣匯率大漲。美國財政部長梅努欽昨天才暗示支持美元走弱，導致美元貶至3年來新低。

川普（Donald Trump）支持強勢美元的談話傳出後，歐元漲勢立即反轉，在今天稍早漲破1.25美元的重要心理關卡後，回貶到1.2412美元。

美元指數24日續挫至三年來最低，金價則應聲上漲，盤中一舉漲破每英兩1,350美元...
美元指數24日續挫至三年來最低，金價則應聲上漲，盤中一舉漲破每英兩1,350美元價位。 路透
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梅努欽（Steven Mnuchin）昨天表示，美元弱勢有利美國出口，這番話使得美元承受貶值壓力。

川普今天接受CNBC訪問時說，梅努欽似乎支持弱勢美元的談話「遭斷章取義」。

他說：「總歸而言，我希望看到強勢美元。」

川普

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