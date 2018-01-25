白宮宣布：美移民協調「立法架構」 下周出爐

2018-01-25 18:54 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合24日電



白宮宣布移民協調「立法架構」下周公布。圖／白宮官網 分享 facebook

在白宮新聞秘書桑德斯說，白宮將於29日公布移民協議的「立法框架」，相信會獲得兩黨支持後，川普總統24日加碼表示，將會提供受到「年輕無證移民暫緩遣返計畫」(DACA)保護的夢想生入籍途徑。

川普在白宮對媒體表示，會在一段時間內，讓受到DACA保護的人「轉換」(morph into)成公民。他說：「未來在某個時間點，這件事會發生，或許10到12年間。」

川普同時試圖安撫夢想生；他對媒體說：「告訴他們，沒有什麼好擔心的。」

桑德斯當天稍早說：「目前擺在桌面上的建議，沒有一項像這個框架一樣包含不同利益相關者，可以解決我們關注的所有事項，而總統想要繼續主導這個問題，這正是我們要做的事。」

有線電視新聞網(CNN)報導，她拒絕透露框架的詳細內容，包括是否為童年抵美的夢想生提供入籍途徑，而只是表示，「這是兩黨都會支持的一個折衷方案」。

這項計畫是在白宮與兩黨議員談判破裂、導致政府停罷三天後出爐。

國會議員有時難以捉摸川普總統願意接受哪些協議，而這個該框架預計能給予他們極需要的指導。

幾位議員近幾周對白宮不明確或不一致指導表示失望。

重要的共和黨談判代表、南卡州國會參議員葛理漢(Lindsey Graham)稱白宮公布框架的計畫十分好，並指出獲得白宮意見的重要性。

喬治亞州共和黨國會參議員普度(David Perdue)說，他24日與川普就這個問題進行交談，而總統仍致力於他先前規畫的核心支柱。

桑德斯重申這些要求：確保邊界安全和堵塞法律漏洞，結束親屬連鎖移民，取消綠卡抽籤及為「童年抵美者暫緩遣返」(DACA)計畫提供永久性解決方案。

參院少數黨領袖舒默說，他曾提出支持撥款建邊界牆，以換取夢想生的保護，但後來撤回這個建議，他現正尋求重新判談。

舒默上周向川普提議授權撥出高達200億元用於建邊界牆，以換取保護獲得DACA身分的人。川普去年秋天決定在3月5日前結束這個計畫，自此，國會未能就怎樣延長這個計畫與白宮達成協議。