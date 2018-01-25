無證客連殺5人 喪家怒控美國移民局

2018-01-25 18:44 世界日報 編譯吳日君／綜合24日電



移民及海關執法局(ICE)錯過逮捕謀殺五人的非法移民維特諾(Pablo Serrano-Vitorino)，被害人之一哈特(Austin Harter)的父親控告移民當局，指稱ICE錯失嫌犯在殺人前逮捕並驅逐出境的機會，沒有能力遵循適當程序逮捕嫌犯。

維特諾被控有五項一級謀殺罪。他先在堪薩斯市殺害四名男子，之後又在密蘇里州殺害另一人，之後才被逮捕。根據在堪薩斯市提出訴訟內容，事發在2016年，維特諾被逮捕並又釋放兩次。

維特諾曾於2003年被判重罪後，被驅逐出境到墨西哥，之後又再度進入美國。儘管他於2014年、2015年被羈押在監牢，ICE仍未拘留他。2014年，維特諾在堪薩斯州被捕，儘管Wyandotte郡監獄官員通知他被拘留，但ICE探員從未露面。

2014年底維特諾因為交通違規被捕，但訴訟內容並沒有說明，當局是否通知了ICE官員。2015年ICE將申請文件郵寄至錯誤的堪薩斯強森郡監獄，維特諾再度被釋放。

哈特在堪薩斯遇害。哈特父親提出訴訟，指稱ICE缺乏遵循適當程序的能力，並未對非法在美國境內的犯罪嫌疑人採取必要手段，當嫌犯在押時被釋放並且殺害五名受害人。訴訟內容指出，這些被害人的死亡是可以預見的，並且只要ICE官員能遵循法規及程序處理，謀殺案件便可以預防。

ICE發言人努道爾(Shawn Neudauer)拒絕對此訴訟發表評論。

維特諾對五名男子謀殺控告並不認罪，目前被羈押在聖路易斯監獄待審。他面臨一級謀殺罪，當局並未透露殺人動機。密蘇里州檢察官則尋求死刑裁決。