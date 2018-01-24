親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
東京暴雪釀災情
美聯邦政府停擺
朝鮮半島新局勢
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

特別檢察官約詢塞辛斯 川普：不擔心

2018-01-24 04:48中央社 華盛頓23日綜合外電報導

美國司法部長塞辛斯上週被通俄門特別檢察官穆勒辦公室詢問了數個小時。被問到是否擔心事件發展時，總統川普白宮告訴記者：「不，我一點也不擔心。」

有線電視新聞網（CNN）報導，穆勒（Robert Mueller）調查出現重大進展的這項約詢發生在17日。熟知內情人士透露，這是塞辛斯（Jeff Sessions）首度遭約詢，穆勒辦公室沒有對他發出傳票。

「紐約時報」（The New York Times）率先披露的這項消息獲司法部發言人佛羅雷斯（Sarah Isgur Flores）證實。但她不願說明塞辛斯是否對穆勒辦公室提交任何文件或書信。

白宮強調配合穆勒調查，發言人桑德斯（Sarah Sanders）指出，不清楚塞辛斯22日在白宮時，是否和川普討論到穆勒約詢的事。白宮律師柯布（Ty Cobb）拒絕評論此事。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，川普今天在橢圓形辦公室被問到是否擔心事件發展時說：「不，我一點也不擔心。」他說自己沒有跟塞辛斯討論此事。

根據CNN調查，包括前任和現任官員在內，塞辛斯是接受通俄門調查的第15位已知的川普政府官員。目前由穆勒主導的這項調查之前由時任聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）負責。

熟知調查進度的人士上週告訴CNN，前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）已與穆勒團隊達成協議，將接受檢方約詢，而不向大陪審團作證。相關消息人士沒有提到對巴農的約詢何時展開，也不清楚巴農之前收到要求他到大陪審團作證的傳票是否撤銷。

塞辛斯去年3月宣布迴避通俄門調查時，獲得包括共和黨在內政治人物的推崇，卻遭川普公開指責，表示若早知塞辛斯會這麼做，根本不會任命他掌管司法部。

穆勒辦公室針對俄羅斯疑似干涉2016年美國大選、川普陣營可能勾結俄國，以及川普就任後是否妨礙司法等問題展開調查。

塞辛斯是目前已知被穆勒辦公室約詢的首位川普內閣成員，堪稱讓川普政府烏雲罩頂的這項調查中另一個里程碑。

川普白宮通俄門
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

美國司法部長塞辛斯 遭通俄案特檢約談

2018-01-23 23:41

美國女賊偷車逆向行駛 造成一死四傷

2018-01-23 20:56

美國防航空攻擊 緊盯中東5國航班貨物

2018-01-23 19:29

阿拉斯加外海規模8.2強震 加州沿岸提防海嘯

2018-01-23 18:54

鄰里糾紛參議員挨打 鄰居被求處21月

2018-01-23 17:13

華女躲入奶茶店 白人莫名追打

2018-01-23 13:14

貿易戰川普向亞洲開槍 將對太陽能面板洗衣機課高關稅

2018-01-23 11:38

乘客摸黑下車摔傷 美客運要賠逾千萬元

2018-01-23 10:12

歐普拉人氣旺 激發總統夢

2018-01-22 01:34

執政第二年 川普面臨內憂外患

2018-01-22 01:29
看更多

熱門文章

澳女瀑布下戲水自拍 意外拍到台男溺斃畫面

2018-01-23 10:29

被當凱子？威尼斯一頓飯索價4萬元 日籍學生怒告警局

2018-01-23 09:25

日本草津溫泉火山噴發 滑雪場雪崩10傷確認1死

2018-01-23 10:19

下一波金融危機即將到來 台灣準備好面對了嗎？

2018-01-23 14:00

村民搶合照「天上掉下來的禮物」 真相令人傻眼！

2018-01-23 11:36

日本大雪造成800起交通事故 1名台灣人死亡

2018-01-23 14:54

外交部證實台男澳洲溺斃 協助家屬處理後續

2018-01-23 12:08

媽我在這！東京大雪記者連線 毛帽哥亂入畫面狂竄

2018-01-23 14:27

日大雪釀災 外交部證實台籍女性僑民車禍身亡

2018-01-23 16:37

影／泰國高僧圓寂兩個月 屍身完全沒腐爛笑容祥和

2018-01-23 14:00

阿拉斯加外海規模8.2強震 加州沿岸提防海嘯

2018-01-23 18:54

科技背後的沉痛代價！ 稀土讓環境陷入死寂

2018-01-23 15:40

肯塔基州中學槍響2死19傷 15歲槍手遭拘留

2018-01-24 02:27

去年脫北「寄生蟲士兵」 傳因犯下殺人案才叛逃至南韓

2018-01-23 23:03

川普兌現競選承諾 美中貿易戰開打台灣也受累

2018-01-23 11:50

美政府關門戰役 獲選「最差勁談判者」的是他

2018-01-23 15:25

美國聯邦政府重新開門 最大贏家與輸家是…

2018-01-23 10:13

華女躲入奶茶店 白人莫名追打

2018-01-23 13:14

影／日本關東降罕見大雪 又逢火山噴發引雪崩

2018-01-23 18:06

川普無法達成夢想生協議都因他作梗 米勒成眾矢之的

2018-01-23 15:56

古巴童臉長逾4公斤腫瘤 術後併發症逝世

2018-01-23 22:44

波音新款夢幻客機 獲得美航署適航認證

2018-01-23 14:29

百威不再威？年輕人口味變 昔啤酒之王變老四

2018-01-23 18:02

東京積雪23公分 九千人成田機場睡一晚

2018-01-23 07:41

影／壯觀又危險！菲國馬永火山23日劇烈噴發

2018-01-23 17:42

日本16歲CEO 輕鬆籌到上億日圓

2018-01-23 23:02

影／要性侵受害者「提證據」 教宗公開承認「我有錯」

2018-01-23 13:55

印度人瘋傳「早安圖」 癱瘓行動網路

2018-01-24 01:43

美中貿易大戰開打 台灣受累

2018-01-24 00:01

美政府重啟首日！川普酸民主黨：終於知道關門行不通

2018-01-23 23:16

印尼強震釀數傷 上班族驚逃出辦公大樓

2018-01-23 22:29

美國阿拉斯加大地震規模8.2 已發海嘯警報

2018-01-23 18:15

美政府關3天危機落幕 眾院：別高興太早

2018-01-23 11:02

兩黨達協議 美國結束政府關門

2018-01-23 10:21

歐盟避稅天堂黑名單 8國除名

2018-01-23 21:38

乘客摸黑下車摔傷 美客運要賠逾千萬元

2018-01-23 10:12

美國政府關了又開 聯邦雇員心很累

2018-01-23 21:26

美政府關3天後重開 聯邦職員：薪水袋被政治綁架

2018-01-23 13:29

面對中國新局勢 陳唐山：印台聯手穩定印太

2018-01-23 21:37

貿易戰川普向亞洲開槍 將對太陽能面板洗衣機課高關稅

2018-01-23 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top