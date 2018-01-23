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鄰里糾紛參議員挨打 鄰居被求處21月

2018-01-23 17:13世界日報 編譯孫梁／綜合22日電

美國聯邦參議員保羅(Rand Paul)去年11月3日在肯塔基州自家院子裡挨打，聯邦檢方對打人的鄰居求處21個月刑期。鄰居的律師22日表示，這只是一起鄰里糾紛，而沒有任何政治動機，鄰居是個好人，只是犯了大錯，一天牢都不該坐。

保羅是在院子除草時，被鄰居鮑謝爾(Rene Boucher)從後面猛烈衝撞。鮑謝爾說，他是看到垃圾堆已經太高，但保羅還是把除下的草和樹枝繼續往上堆，所以就向他衝了過去。

保羅是共和黨國會參議員，他的友人說，保羅是在搬動樹枝時，被鄰人從後面撞擊，當時保羅面朝下坡方向，頭上戴著防噪音的護耳罩，所以既沒見到、也沒聽到有人從後面衝過來。他的數根肋骨斷裂，後又引發肺炎，現已康復。

印第安納南區的聯邦檢方對鮑謝爾提出攻擊指控，表示要嚴肅處理這一事件，任何想要以身試法的人都會受到嚴懲，檢方要求鮑謝爾簽署認罪協議。

鮑謝爾年近六旬，是退休麻醉醫師，他的律師表示，這一事件是兩個鄰居之爭，沒有政治動機，如果是發生在普通人身上，而不是國會議員，聯邦法院就不會出面。律師說，鮑謝爾是好人，只是犯了大錯，一天牢都不該坐。

聯邦指控可使鮑謝爾面臨最多十年監禁和25萬美元罰款，他還在肯塔基州法院面臨攻擊輕罪指控，但鮑謝爾對這一指控不認罪。

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