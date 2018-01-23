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野火颶風洪災齊發 2017美國天災損失最慘

2018-01-23 02:03世界日報 記者顏伶如／綜合報導

Montecito遭遇嚴重土石流，大量房舍被沖毀。(圖／聖塔芭芭拉縣消防單位提供...
Montecito遭遇嚴重土石流，大量房舍被沖毀。(圖／聖塔芭芭拉縣消防單位提供)
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野火燒不盡，颶風連續來，洪災頻傳，還有龍捲風也來湊熱鬧，全美各地過去一年裡天災不斷，財物損失累計高達3062億美元，創下美國史上天然災害損失最慘重的單年紀錄。

聖羅沙市希爾頓飯店遭到野火吞食。（美聯社）
聖羅沙市希爾頓飯店遭到野火吞食。（美聯社）
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美國國家海洋暨大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration）旗下的國家環境資訊中心（National Centers for Environmental Information）統計，2017年裡美國國內曾出現過16場導致財物損失逾10億美元的天災，一年下來天然災害讓美國承受3062億美元的重大損失，打破了原本2005年所寫下的2148億美元天然災害損失單年最高紀錄。

回顧2005年時，丹尼斯（Dennis）、卡崔娜（Katrina）、芮塔（Rita）、威瑪（Wilma）接踵而至，讓墨西哥灣區以及大西洋沿海地帶，飽受摧殘。然而，到了2017年，美國所經歷的天然災害，威力則更加猛烈，頻繁也更為密集，幾場天災所出現的罕見極端天候，更是前所未見。

以2017年8月侵襲德州的哈維（Hurricane Harvey）颶風為例，連日豪雨導致洪水爆發，休士頓地區淪為水鄉澤國，需要安置的災民人數高達三萬人，因洪災而受損的住宅、商店共計有20萬棟。哈維颶風造成1250億美元的財務損失，成為美國史上導致財務損失第二嚴重的颶風，排僅次帶來1600億美元代價的卡崔娜颶風。

2017年9月，四級颶風瑪麗亞（Maria）從加勒比海南部一掃而過，在波多黎各及海聖克羅伊島（St. Croix）留下900億美元財物損失的後果。就在瑪麗亞颶風造訪的前幾天，其實厄瑪颶風才剛剛在佛羅里達礁島群（Florida Keys）肆虐，留下500億美元的財物損失。

除了颶風接連出現，在美國史上創下罕見奇觀之外，2017年當中的森林野火更是威力驚人，國家海洋暨大氣管理局統計顯示，累計焚燒面積高達980萬英畝，總共造成180億美元財物損失，是原本美國史上單年森林大火損失最慘重紀錄的三倍，打破了1991年所創的60億美元財物損失紀錄。

野火災情最危急的時刻出現在2017年10月間，加州北部酒莊地帶慘遭祝融之災，火勢蔓延更導致1萬5000棟民宅、商店及建築物受損，同時也有44人因此喪生。

如果將時間點拉回2017年初的2月與3月間，當時美國中西部與東南部則是面臨一連串的龍捲風侵襲，北達柯塔州、南達柯塔州與蒙大拿州更出現長期旱災，明尼蘇達州、科羅拉多州均歷經了冰雹風暴（hail storm），密蘇里州與阿肯色州則在4月與5月間發生嚴重水患。溫度降至冰點以下的酷寒天候，在3月中旬讓美國東南部的農作物蒙受巨大損失。

國家海洋暨大氣管理局在報告中指出，氣候變遷對於天災的影響越來越嚴重，除了天災出現變得較往年更為頻繁，也讓天災的規模與威力趨於極端，屢屢創下災情突破10億美元的重大損失。

報告中舉例指出，最明顯的例子為旱災所帶來的後續影響，天乾物燥導致野火更為容易滋生，另外還有威力少見的暴雨以及內陸淹水，這些都是與氣候變遷有關。

颶風氣候變遷龍捲風土石流統計
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