作業論奴隸制 學校公開道歉

2018-01-21 16:08 世界日報 編譯中心／綜合20日電



威斯康辛州某私立學校要求四年級學生給奴隸制分別列出三個好理由和壞理由，被一名非裔學生家長在臉書曝光後引來極大爭議，日前該校公開道歉。

沃瓦托薩(Wauwatosa)「救世主路德教會學校」(Our Redeemer Lutheran School)日前向受影響學生家長發出致歉信，表示該校認同這項家庭作業具有冒犯性，並且「顯示出缺乏(體恤他人的)敏感度」，同時感謝那位非裔學生母親讓校方對此事引起重視。

此事由特梅卡·布朗-貝莉(Trameka Brown-Berry)率先在網路公布，據她透露，學校的解釋是，佈置該作業是為了讓學生思考為何白人曾經認為擁有奴隸是被允許的。

布朗-貝莉看到九歲的兒子杰羅姆(Jerome)正為家庭作業發愁，因為他只能列舉奴隸制的三個壞理由，如「強迫奴隸做家務」，但是他為身為非裔感到自豪，想不出任何奴隸制的好理由。

布朗-貝莉表示，學生學習奴隸制歷史是好的，但是這份作業要求中的提問方式令人著實震驚。「你絕不會要求任何人列出強暴或納粹大屠殺(Holocaust)的三個好理由」，她說。

校長戴倫(Jim Van Dellen)在聲明中寫道：「我校對本周稍早時候一項無正當理由的學生作業致以深切歉意。」