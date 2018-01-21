川普投書自誇首年政績 美聯社：像連續劇

2018-01-21 15:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合20日電



川普投書，自誇第一年政績，但川普元年充滿戲劇性 歐新社 分享 facebook 川普總統20日在上任滿周年當天，罕見地投書媒體，誇讚這一年的成就；聲稱美國經濟和軍力這一年大幅提升，也表示他制定的政策和革新，實現了他對美國人民的承諾。

不過，美聯社在檢討川普第一年政績的報導中指出，上任一年來，川普證明他特立獨行的個性，拋棄所有慣例和傳統，對共和黨及民主黨同樣惡鬥，使國內外對美國及其總統的看法為之改觀。

川普在華盛頓檢察報(Washington Examiner)刊登的投書中說，「我們把美國放在第一位，做出真正的改變，為所有美國人民創造了機會。」

川普寫道：「我們的國家改變比任何人預料的都快。美國夢又是真實的了。」

他在投書中指出，共和黨去年通過了稅務改革；政府在鴉片類濫用方面的防治工作，以及在打擊伊拉克和敘利亞伊斯蘭國極端組織的戰鬥中取得的成功，都是他任期第一年的成就。

他說：「美國人生活在更安全、更健康的環境裡。」

「一年後，我很自豪地對美國人民說，我們真的正在使美國再次偉大。」他說。

美聯社則在報導中說，曾是電視真人實境節目明星的川普，入主白宮第一年有如令人無法錯過的連續劇，其中充滿搶眼人物，意想不到的角色變換，劇情更是波折起伏。其背景則是深切兩極化的國家、核子威脅陰影、有關總統不適任的竊竊私語，以及對通俄門的調查。

報導中說，這項演出獲得的評價很差，川普的聲望只有39%，低於歷來任何總統，可是觀眾一邊罵一邊還是轉不開眼睛。

總統史學家和傳記作家米謙 (Jon Meacham)說：「他是讓人不得不注意的政治人物。美國選出了歷來最顛覆傳統的總統，而他證明自己名不虛傳。我覺得他上任第一年的故事就是總統不斷製造的混亂氣氛。」

川普是美國選出的第一個沒有任何政府或軍事經驗的總統，而從他宣誓就任開始，華府就陷入從未見過的情況。

他上台後照樣我行我素，肆無忌憚的表現好鬥本性，利用推特恣意攻擊任何對象和散播陰謀論，使國會惶然不知所措，各國也提心吊膽。

總統史學家布林克利(Douglas Brinkley)說：「我們從來沒有過上任第一年這麼混亂的總統，每天都翻天覆地毫無組織，從南北戰爭以來國家沒有這麼分裂過，川普卻不斷製造混亂，而且愈亂愈好。我們從來沒有見過像他這樣的人，問題是這會造成怎麼樣的後果。」