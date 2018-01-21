川普稅改論壇／稅改大公司受益 專業人士較吃虧

2018-01-21 15:59 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／蒙特利公園市報導



顧衍時。 記者張宏／攝影 分享 facebook 世界日報與亞美企業家聯盟合辦「川普稅改之節稅及投資攻略論壇」，著名會計師顧衍時和楊逸凡一致認為，川普稅改會帶來美國未來經濟的榮景，大家要抓緊機會增加口袋的厚度。

新稅法複雜 會計師多動腦

顧衍時表示，川普稅改最大影響和最大受益者是公司企業，通過蘋果公司的資金回流，已顯示稅改的效應。但是相比公司，其他類型的企業未必會從川普稅改得到那麼大的便宜，尤其專業人士如醫師、律師等需要交很多稅。因為21%的公司稅（有稱企業稅），若不是公司形態的企業拿不到；企業的定義其實很難說，企業分為公司、小型公司、有限責任公司（簡稱LLC）、合夥人、個人等形態，同時若把收入降到30萬元以下，LLC或自僱就能拿到20%折扣，但符合享受優惠 20%折扣資格的人不多，因此需要會計師動腦筋，看能拿多少百分比。

另外，利息扣除有限制，企業如有貸款利息，理論只有30%的應納稅收入可減，目的是鼓勵公司不要去外面借錢，同時企業休閒娛樂開銷也不能減免。川普新稅法非常複雜，會計師需要多動腦筋和稅制鬥法。

美國成公司樂土 經濟呈現榮景

楊逸凡說，川普稅改繼承共和黨傳統，以生產促進需求。將公司稅從35%降到21%，讓美國的稅率在發達國家處於低下水平，因為發達國家至少有26%稅收，現在美國只有21%，能促進美國企業的競爭力，也促進各國來美投資。尤其大型企業省下的錢，可用於發股利或繼續擴大投資，必然會帶動多個企業，呈現放大效應。

她說，美國整體經濟期待會隨著公司下降有明顯擴展，美國將成為避稅天堂，且美國投資安全又有競爭性，現在台灣很多企業在向美國移動，因為企業沒有國界，哪裡給企業機會就會去哪裡。美國經濟會在公司下降中呈現榮景，大家可增強口袋的厚度。

不管什麼企業形態，最後的納稅主體還是個人，因此企業結構需要調整，楊逸凡說，當美國成為世界投資樂土，兼併就會大量發生。LLC如轉為公司形態，那股東就是LLC，LLC的成員才是個人。以前採取LLC架構是避免雙重課稅，現在變成公司後，交稅後不分紅，公司股東LLC收入為零，那個人收入也是零，因此公司結構和稅務規劃非常重要。這次川普稅改讓美國經濟得到良性循環，同時對會計師稅務規劃更嚴格。