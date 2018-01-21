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川普稅改論壇／懂稅法節稅 永遠是贏家

2018-01-21 15:59世界日報 記者王全秀子／蒙特利公園市報導

資深稅務律師及會計師郭文彬（John Y. Guo）20日在「川普稅改之節稅及投資攻略」論壇，主講「一套簡易實用的稅務策略」，他舉例說明，深入淺出地探討如何合法節稅而不是逃稅，成為稅改的最大贏家。

稅務講座－郭文彬。 記者王全秀子／攝影
稅務講座－郭文彬。 記者王全秀子／攝影
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郭文彬表示，上一次更改稅法是1986年，所以此次新稅法是30年最大的一次變動。不少人質疑此次稅改到底誰是大贏家？他說，贏家永遠是懂稅法的人，「若能了解清楚此次新稅法，接下來至少30年都能受益良多」。他強調節稅是合法節稅，不是非法逃稅。節稅指的是「能不繳就不繳，能拖就拖，最好拖到不用繳」。他有一套好用的公式，幫助民眾了解稅務理財需注意的重點，只需記住「HIDE IT」，即Home、Installment、Divorce、Exchange、Insolvency、Tax Rate，就能清楚掌握節稅方法。

郭文彬舉例說，若今天有10萬元要課稅，如果是非法逃稅的人，被逮到要罰款或是坐牢，但若懂得節稅，就有很多方法可以節稅。如果10萬元，假設稅率為30%課稅，也就意味著，10萬元要繳3萬元稅金。但若把10萬元分成兩人報稅，同樣是10萬元，合法地將所得轉移一部分給其他人（比如兒子），那麼兩人的稅率均變成15%，這樣一來，同樣為這10萬元繳稅，他就只用繳1萬5000元，足足省掉一半稅金。

他說，這是很基本的概念，不存在新舊稅法區別。假若今天不想把所得轉移給其他人，第二種方式則是分為數個自然年課稅，這樣的話個人所得稅率照樣就會變低，省稅方式其實很多。

有人疑惑若要買房子，或投資房地產，是否應該貸款？貸款多少錢？若要買股票，什麼時候應該賣掉？如何做財務規劃，郭文彬說，「稅務是財務規劃中最重要的一個因素」。稅率更改變成很多距級，但是否真正清楚自己的稅率是多少？

此次新稅法改變了資本利得稅（capital gain）減免額。對人們來說有什麼意義？長期資本利得稅率分為0％、15%、20%三個稅率。新稅法長期資本利得稅夫妻雙方有7萬多元的減免額，若沒有房產的話，使用標準扣除額，夫妻雙方有2萬4000元標準扣除額，加起來一共就有10萬多元的免稅額。

如果獲利在這個免稅額以下，就不需要繳稅，大家就不用再猶豫是否應該賣掉投資的房產或是股票課稅的問題。假若今天有15萬元的資本利得，則可規劃分兩年賣掉（比如年底和次年年初），這樣的話兩次金額都在10萬多元免稅額以下，15萬元的資本利得一分錢都不用課稅。

大家有了房產以後，報稅使用標準扣除額，或是逐項扣除額方法課稅。如果房產沒有貸款就用標準扣除額，可是到底買多少錢的房子，自己可以計算課稅金額規劃要買的房產。另外自住屋變出租屋，出租屋變為自住屋，賣掉房產時節稅的方法也有不同。

郭文彬說，善用分期付款，也是節稅的方式之一。假若做某項投資成本10萬元，獲得盈利4萬元，也就是40%獲利，如果不分期付款，這4萬元全部都要繳稅；假若分成兩筆交易，就能節稅。此外離婚、交換財產、破產等，都有不同方法可以節稅。郭文彬說，「只有懂得這些，才是稅改的最大贏家」。

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