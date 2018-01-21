川普稅改論壇／聽眾認真 講者賣力

2018-01-21 15:58 世界日報 記者 世界日報 記者 張宏 ／蒙特利公園市報導



勤做筆記怕遺漏

20日為期一天的「川普稅改之節稅及投資攻略論壇」，現場座無虛席，且大家認真聽講，不少人並拿著筆記本做筆記。華人鄭女士表示，不記筆記怕事後忘記，難得請到這些專家，必須把他們的高見都記下來，回家慢慢琢磨。很多人從頭聽到尾，中午休息時也特別用本子佔座位，生怕回來以後沒座位，這場面宛如在大學講堂一樣。

便當全部賣光光

為了方便聽講民眾中午吃飯，世界日報樓下準備了迦南美食便當，但是與會民眾人數眾多，導致便當全部售罄，很多民眾沒有買到便當，就只能吃自帶食物。華人李女士說，中午想買便當，但是賣完了，幸虧帶了兩個雞蛋，等聽完最後一場就找地方吃飯。因為講座每場都很精彩，實在不能提前離場，生怕錯過一場就錯過了今年的商機和節稅竅門。

求知熱情爆全場

民眾對講座熱情高漲，現場不僅一直在加座位，還有民眾直接坐在地毯上，這份求知熱情也感染了演講者，大家都很賣力解說。現場連去洗手間都要排隊，一名經常參加本報活動的讀者孫先生說，第一次看到去洗手間排隊的場景。

聽眾七成有兩房

現場民眾近200人，且有關方面當場問卷下，有七成以上民眾都是有兩套房子以上的有房族，和做生意的華人。蒙市有旅行社見機加攤位，達誠旅行社特別帶來數百份，本來打算在本報2月初年節展發放的傳單，瞬間就發掉半數以上，而且民眾對旅遊都很感興趣，都是旅行社的目標群眾，讓旅行社業者非常開心。