川普稅改論壇／中低收入減稅大 過五人家庭較不利

2018-01-21 15:56 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／蒙特利公園市報導



世界日報與亞美企業家聯盟（Asian American United Entrepreneurs）20日聯合主辦「川普稅改之節稅及投資攻略」論壇，該會前會長楊光明以「30年美國最大稅改－川普稅改面面觀」為題演講，探討新稅法中企業稅和個人稅的調整，以及新稅法對產業稅的影響等熱門話題。他認為，稅改對中低收入減稅較大，鼓勵他們實現美國夢。但不諱言，對超過五人的家庭，損失較大。

稅務講座－楊光明。 記者王全秀子／攝影 分享 facebook

楊光明（Robert Yang）表示，川普稅改通過後，大部分的中產階級能得到3%至4%的稅務抵扣。未來十年內財產赤字將會高達1.25兆美元。若新法能將GDP保持在3％至4%，則能減少一些赤字。川普稅改是「美國優先」，大幅修改和簡化目前的稅制，對所有美國人和公司減稅，刺激美國公司，將工作機會留在美國。

他說，美國的稅務系統是全世界最複雜的稅務之一，而川普的稅改對中低收入減稅較大，用以鼓勵他們努力實現美國夢，其稅改目標就是對美國中產階級減免稅；簡化稅法，可以阻止美國公司因課稅嚴重，以致將總部搬出美國，希望增加美國就業和國際競爭力，促進經濟增長，不增加債務赤字。

在個人稅方面，川普主張減稅，所以個人所得稅率級距減少。結婚夫妻合報收入超過60萬元或單身收入超過50萬元的稅率都是37%。舊稅法中個人免稅額（Personal Exemption）是4050元，新稅法將這項免稅額完全刪除，意味著人口數超過五人的家庭，損失會比較大。

不過為了補助有小孩的家庭，新稅法改為如果家中有17歲以下孩童，補助額提高至2000元，另外，給每個非孩童且被撫養的家庭成員，每人500元補助額（Family Tax Credit）。例如原本要繳1000元的稅，使用此補助額後只需繳500元的稅，若原本就不欠稅（Tax Liability=0），則用不到這個補助額。

楊光明又說，華人喜歡投資房產，可是新稅法針對房屋貸款利息抵扣（Mortgage Interest Deduction）部分有了調整。舊稅法中自住房及第二棟房子，貸款100萬元內產生的利息能抵稅，10萬元以內的房屋淨值貸款（Equity Loan）產生的利息也能抵稅。但新稅法規定2017年12月15日後，新自住房及第二棟房子，最多只有75萬元貸款額所產生的利息能抵扣，且房屋淨值貸款利息將不再能抵扣。另外，新稅法中州稅、產業稅（自主屋及第二棟房子）的總和，免稅額最高為1萬元，超過部分不能再抵扣。

企業稅方面，川普提倡重商主義，稅改調整企業稅率，消除大多數商業稅，對遷回海外利潤的企業按10%稅率一次性徵稅，終結企業延遲繳納境外所得的現象，為企業的業務利息支出扣除額設定合理上限。