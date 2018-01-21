親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美聯邦政府停擺
朝鮮半島新局勢
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

影／男紅線臨停問警一句話秒被開單 網友稱「太白目」

是否支持丁守中？ 連勝文：選舉不要指望別人要靠自己

川普稅改論壇／中低收入減稅大 過五人家庭較不利

2018-01-21 15:56世界日報 記者王全秀子／蒙特利公園市報導

世界日報與亞美企業家聯盟（Asian American United Entrepreneurs）20日聯合主辦「川普稅改之節稅及投資攻略」論壇，該會前會長楊光明以「30年美國最大稅改－川普稅改面面觀」為題演講，探討新稅法中企業稅和個人稅的調整，以及新稅法對產業稅的影響等熱門話題。他認為，稅改對中低收入減稅較大，鼓勵他們實現美國夢。但不諱言，對超過五人的家庭，損失較大。

稅務講座－楊光明。 記者王全秀子／攝影
稅務講座－楊光明。 記者王全秀子／攝影
分享

楊光明（Robert Yang）表示，川普稅改通過後，大部分的中產階級能得到3%至4%的稅務抵扣。未來十年內財產赤字將會高達1.25兆美元。若新法能將GDP保持在3％至4%，則能減少一些赤字。川普稅改是「美國優先」，大幅修改和簡化目前的稅制，對所有美國人和公司減稅，刺激美國公司，將工作機會留在美國。

他說，美國的稅務系統是全世界最複雜的稅務之一，而川普的稅改對中低收入減稅較大，用以鼓勵他們努力實現美國夢，其稅改目標就是對美國中產階級減免稅；簡化稅法，可以阻止美國公司因課稅嚴重，以致將總部搬出美國，希望增加美國就業和國際競爭力，促進經濟增長，不增加債務赤字。

在個人稅方面，川普主張減稅，所以個人所得稅率級距減少。結婚夫妻合報收入超過60萬元或單身收入超過50萬元的稅率都是37%。舊稅法中個人免稅額（Personal Exemption）是4050元，新稅法將這項免稅額完全刪除，意味著人口數超過五人的家庭，損失會比較大。

不過為了補助有小孩的家庭，新稅法改為如果家中有17歲以下孩童，補助額提高至2000元，另外，給每個非孩童且被撫養的家庭成員，每人500元補助額（Family Tax Credit）。例如原本要繳1000元的稅，使用此補助額後只需繳500元的稅，若原本就不欠稅（Tax Liability=0），則用不到這個補助額。

楊光明又說，華人喜歡投資房產，可是新稅法針對房屋貸款利息抵扣（Mortgage Interest Deduction）部分有了調整。舊稅法中自住房及第二棟房子，貸款100萬元內產生的利息能抵稅，10萬元以內的房屋淨值貸款（Equity Loan）產生的利息也能抵稅。但新稅法規定2017年12月15日後，新自住房及第二棟房子，最多只有75萬元貸款額所產生的利息能抵扣，且房屋淨值貸款利息將不再能抵扣。另外，新稅法中州稅、產業稅（自主屋及第二棟房子）的總和，免稅額最高為1萬元，超過部分不能再抵扣。

企業稅方面，川普提倡重商主義，稅改調整企業稅率，消除大多數商業稅，對遷回海外利潤的企業按10%稅率一次性徵稅，終結企業延遲繳納境外所得的現象，為企業的業務利息支出扣除額設定合理上限。

川普結婚債務
新年新希望 限量日誌登入送 讓你真正有希望

相關新聞

美國眾議員戲女助理 還涉拿公款封口

2018-01-21 16:29

作業論奴隸制 學校公開道歉

2018-01-21 16:08

川普投書自誇首年政績 美聯社：像連續劇

2018-01-21 15:59

川普稅改論壇／懂稅法節稅 永遠是贏家

2018-01-21 15:59

川普稅改論壇／稅改大公司受益 專業人士較吃虧

2018-01-21 15:59

川普稅改論壇／聽眾認真 講者賣力

2018-01-21 15:58

川普稅改論壇／商業投資房貸利息扣除 不受上限

2018-01-21 15:56

人潮爆滿！世報「川普稅改」論壇 邀請重量級專家

2018-01-21 15:53

礙於面子不願求助 亞裔濫用藥物風險高

2018-01-21 15:19

全美婦女反川大遊行 總統：經濟成功 應該出來慶祝

2018-01-21 15:19

棄醫從藝！「苦楝南榕」 她以藝術追求自由

2018-01-21 13:41

華男布碌崙亮刀 搶落單行人850元

2018-01-21 13:38

入主白宮周年 梅蘭妮亞：充滿美妙時刻

2018-01-21 13:22

「怒火」延燒 川普被爆白宮婚外情ing

2018-01-21 13:20

美陸軍阿帕契直升機加州墜機 2死

2018-01-21 13:03

反川普 「粉紅力量」全球發威

2018-01-21 12:59

粉紅力量反川普 今秋期中選舉女性參選大爆炸

2018-01-21 12:28

實力維護和平 川普印太戰略台灣有其角色

2018-01-21 12:00

川普大亨搞政治 經濟亮眼內政困頓

2018-01-21 11:53

世報30年前牽線 傳統燒臘成「美國經典」

2018-01-21 11:21

川普入主白宮週年 第一家庭眾成員生活大改變

2018-01-21 11:19

全球大串連！川普就職周年 粉紅力量再上街抗議

2018-01-21 10:11

女性上街抗議 川普：慶祝經濟成功好日子

2018-01-21 08:22

川普：協議本可達成 民主黨害政府停擺

2018-01-21 02:20

川普執政一年 華府菁英政治圈裂痕擴大

2018-01-20 23:59

星期人物／白宮前首席策士 巴農隕落記

2018-01-20 23:52

川普宴舒默…與民主黨協商 一度見轉機

2018-01-20 23:50

川普上任一周年 最受歡迎的第一家庭成員竟然是她

2018-01-20 23:19

川普緊抱基本盤 美政治對立回頭難

2018-01-20 14:46

川普取消佛州行 就職周年派對 門票10萬元

2018-01-20 14:28

聯邦政府關門大吉 川普就職週年好糗

2018-01-20 14:01

美國政府關門 川普最難堪週年禮

2018-01-20 13:37
看更多

熱門文章

槍手襲喀布爾洲際飯店 挾持人質多人死傷

2018-01-21 03:47

貴婦來了！金正恩前緋聞女友抵南韓場勘 貴氣逼人

2018-01-21 11:05

駭人聽聞 南非婦女死後10天棺木內產嬰

2018-01-20 20:51

喀布爾飯店駁火11小時還沒結束！受困員工絕望跳樓

2018-01-21 12:13

擁百餘枚核彈頭！洲際飛彈家族 又見人口大國加入

2018-01-21 09:00

金正恩前緋聞女友到南韓了！帶領先遣隊勘表演場地

2018-01-21 08:51

川普上任一周年 最受歡迎的第一家庭成員竟然是她

2018-01-20 23:19

超過50年的三星傳奇 法國廚神包庫斯91歲高齡辭世

2018-01-21 02:59

洲際飯店攻擊12小時「已結束」 4槍手遭擊斃另6人喪生

2018-01-21 14:52

美稱中俄威脅大於恐怖主義 華郵：美國民眾不認同

2018-01-21 14:01

金正恩前緋聞女友 今訪韓

2018-01-21 00:00

布拉格4星級飯店失火 2死7傷

2018-01-21 05:30

喀布爾洲際飯店遭襲安檢出問題 美大使館早預警

2018-01-21 09:50

川普：協議本可達成 民主黨害政府停擺

2018-01-21 02:20

2018日本櫻花前線預測揭曉 東京3月18日率先開花

2018-01-21 12:15

日政府要降低學名藥生產成本 鼓勵海外設廠

2018-01-20 20:27

巴黎共享單車遭惡搞

2018-01-21 05:44

星期人物／白宮前首席策士 巴農隕落記

2018-01-20 23:52

美政府關門...股市照漲 專家嘖嘖稱奇

2018-01-21 00:59

CNN評選世界10大奇湖 泰國紅蓮花海美到讓人驚嘆

2018-01-21 12:15

川普執政一年 華府菁英政治圈裂痕擴大

2018-01-20 23:59

驚魂！英國超市買香蕉送巴西致命毒蜘蛛

2018-01-21 15:08

全球大串連！川普就職周年 粉紅力量再上街抗議

2018-01-21 10:11

進黃岩島海域美艦獨立巡航 剛進第7艦隊

2018-01-20 21:35

女性上街抗議 川普：慶祝經濟成功好日子

2018-01-21 08:22

川普宴舒默…與民主黨協商 一度見轉機

2018-01-20 23:50

川普入主白宮週年 第一家庭眾成員生活大改變

2018-01-21 11:19

財經觀點／美經濟穩健 稅改卻是一場危機？

2018-01-20 23:37

滅小兒麻痺 比爾蓋茲幫奈國還巨債

2018-01-21 16:06

世報30年前牽線 傳統燒臘成「美國經典」

2018-01-21 11:21

德組閣成敗 就看今天投票

2018-01-21 00:59

梅克爾政治前途 今社民黨投票決定

2018-01-20 23:57

可口可樂改善形象 啟動減塑大作戰

2018-01-21 00:57

喀布爾洲際飯店攻擊案落幕 3名歹徒亡至少5死8傷

2018-01-21 14:18

火箭實驗室發射火箭 成功進入軌道

2018-01-21 16:42

英超市塑膠垃圾 被盯上

2018-01-21 00:59

實力維護和平 川普印太戰略台灣有其角色

2018-01-21 12:00

粉紅力量反川普 今秋期中選舉女性參選大爆炸

2018-01-21 12:28

美陸軍阿帕契直升機加州墜機 2死

2018-01-21 13:03

作業論奴隸制 學校公開道歉

2018-01-21 16:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top