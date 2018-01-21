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川普稅改論壇／商業投資房貸利息扣除 不受上限

2018-01-21 15:56世界日報 記者王全秀子／蒙特利公園市報導

稅務講座－Deidra W. Hubenak。 記者王全秀子／攝影
稅務講座－Deidra W. Hubenak。 記者王全秀子／攝影
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移民美國的華裔很多，儘早了解稅務資訊，才能對財務規劃起到很好的幫助」，AIG美亞美國國際集團重視華裔市場，當天由來自紐約的AIG高端市場副總裁Deidra W. Hubenak參加「川普稅改之節稅及投資攻略」論壇，主講「2018年度稅務最新資訊及須知」，為南加民眾帶來與理財投資息息相關的最新資訊。

原本購屋貸款100萬元內產生的利息都能抵稅，可是新稅法規定最高只是75萬元，且房屋淨值貸款產生的利息將不再能抵扣。

Deidra W. Hubenak指出，其實只有個人房屋貸款扣除額被限制為75萬元，任何商業、投資性質的房屋貸款，都不受此限制。假設A投資者有30個投資房產，貸款利息扣除額根據Hubenak所說，可以完全抵扣。她強調，「受限制的是個人房屋貸款利息扣除額，使用稅表的A表（Schedule A）申報才受限制」，除此之外，任何商業、投資用途的房產，貸款利息扣除額限額，照樣是不受上限是75萬元貸款額的限制。

稅務講座－Deidra W. Hubenak。 記者王全秀子／攝影
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該講座以英文進行，聽眾積極發問，與她互動良好。Hubenak是稅務律師，她說，這次稅改是30年來最大的稅改，許多地方都有調整或修改，民眾只有了解清楚哪些地方有變動，才能提早做好稅務規劃。

她指出如何計算個人報稅金額，即薪水收入、利息所得、分紅獲利等都算做個人收入，而獲利中支付的成本，都可計算成應稅收入減免（Deductions/Exemptions）和逐項扣減額（Itemized Deductions），在收入總合中減去這些支出，即為應繳稅的收入（taxable income）。該金額乘以個人所得稅率（tax rate），就是納稅金額（regular tax liability）。

Hubenak表示，該公式能幫助民眾了解每年需交稅的金額，及儘早做好理財規劃，合理節稅。新稅法終結原來每人4050元的個人免稅額（personal exemption），標準扣除額（Standard Deduction）單身從6500元調整至1萬2000元，夫妻1萬3000元調整至2萬4000元。

稅務講座－Deidra W. Hubenak。 記者王全秀子／攝影
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另外，個人捐給非營利性組織的捐款，只要不超過「調整後總收入」（Adjusted Gross Income）50%，即可抵稅，但新稅法將這一比例提高到60%。Hubenak當天向聽眾一一說明新稅法資訊，讓民眾清楚了解新稅法對他們日常生活的影響，因為這很重要。她說，「美國稅務非常複雜」，在場聽眾有非常多人擁有投資房產，其中被問的最多的問題，都是有關貸款利息扣除額。

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