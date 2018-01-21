人潮爆滿！世報「川普稅改」論壇 邀請重量級專家

2018-01-21 15:53 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／蒙特利公園市報導



影音來源：記者王全秀子

世界日報與亞美企業家聯盟20日在世界日報四樓演講廳合辦「川普稅改之節稅及投資攻略論壇」，邀請南加重量級資深稅務律師、會計師、房地產公司CEO和理財師為大家解惑，分享最專業最新資訊。現場人潮火爆，不少民眾在演講結束後排隊諮詢，演講人也給出專業建議和解決方案。

世界日報與亞美企業家聯盟20日在世界日報四樓演講廳合辦「川普稅改之節稅及投資攻略論壇」。 記者王全秀子／攝影 分享 facebook

當天出席的聽眾實力背景雄厚，因為在主講人隨機調查時，發現聽眾七成以上擁有第二套房產，大部分人並擁有公司和是生意業者，其中不乏律師、旅館業者、中小型企業家等高收入人群。

現場氣氛熱絡，不論主講人以中文或英文演講，聽眾都積極提問與主講人互動，一整天講座讓聽眾們收穫頗豐，意猶未盡。

當天主講者陣容強大，演講的主題也非常吸引人，包括亞美企業家聯盟前會長、會計師楊光明主講「30年美國最大稅改——川普稅改面面觀」，GoGo房地產公司總裁鄭德倫主講「拍賣屋翻新致富與節稅」，資深稅務律師與會計師郭文彬主講「一套簡易使用的稅務策略」，知名資深會計師顧衍時主講「川普新稅通過後，企業的稅務規畫」，AIG美亞美國國際集團副總裁Deidra W. Hubenak主講「2018年度稅務最新資訊及須知」 ，亞美企業家聯盟理事、30年經驗的地產專家唐冠軍主講「川普稅改後2018年房地產走勢分析」。

蒙特利公園市市長林達堅表示，世界日報與亞美企業家聯盟合辦免費稅務講座，讓居民和商家掌握最新資訊，能更好地規劃商業計畫、個人計畫及報稅。他感謝世報多年來對蒙市的貢獻，世報也是他30年前來到蒙市定居時閱讀的第一份報紙，無論是文化傳播還是服務大眾，世報都對社區有深遠影響。「這六位主講人都是專業人士」，希望未來能多多舉辦這樣的活動，讓更多居民受益。