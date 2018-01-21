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川普：協議本可達成 民主黨害政府停擺

2018-01-21 02:20中央社 華盛頓20日綜合外電報導

美國總統川普就任滿周年，而且越做越穩。圖／美聯社資料照
美國總統川普就任滿周年，而且越做越穩。圖／美聯社資料照
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今天適逢就職一週年的美國總統川普，卻只能看著旗下政府因經費無著而停擺，他指控民主黨的要求綁架了美國人民，原本兩黨應該「可以輕易達成協議」。

在午夜屆臨時，由於國會未能就支出計畫達成協議，聯邦政府的業務被迫停擺或縮小規模。

川普今天清晨推文說：「民主黨對非法移民的關心程度，遠超過對我們偉大軍方以及南方危險邊界安全與否的關心。」

「他們原本可以輕易達成協議，卻要玩弄讓政府關門的政治把戲。#2018我們需要更多共和黨籍議員，以穿越亂局。」

推文中並說：「這是我就任總統一週年紀念，民主黨存心要送我一份大禮。」

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