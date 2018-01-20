川普緊抱基本盤 美政治對立回頭難

2018-01-20 14:46 中央社 華盛頓19日專電



美國總統川普今天暫時取消南下自家俱樂部辦慶祝就職一週年的募款活動，但聯邦政府午夜關門的危機仍難解，也凸顯這位白宮新手緩解政治對立的功力，尚待努力。

何其巧合，美國聯邦政府可能的關門時間點，就在川普上任滿週年的凌晨零時，套句他常用的口頭禪，這的確是美國政治史上「前所未見」。原因無他，國會共和黨如不願與民主黨妥協，就不夠獲得支持政府預算的票數，而川普昨天還在試圖把「再怎麼野蠻，也不該摧毀軍隊與國家安全」的大帽子、給民主黨人戴上。

光靠口水不能解決政府關門的問題，況且，按2013年美國政府關門16天估算，川普若仍顧著與支持者同樂、放任華府局勢不管，恐怕會讓自己的首次赴國會進行國情咨文（State of the Union）演說開天窗，這或許是他在出發南下佛羅里達州海湖俱樂部不到3小時前、宣布取消行程的原因之一。

三權分立的美國，立法權不會比白宮主掌的行政權小，川普今天還是得與他不對盤的民主黨籍參院少數黨領袖舒默（Charles Schumer）碰面。怎麼妥協是藝術、更關乎治理運作。

民主黨堅持要俗稱「追夢人」計畫的「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA）通過，才肯在政府預算案上合作，這就和當年共和黨寧要政府關門，也不讓前總統歐巴馬通過俗稱「歐記健保」的可負擔醫保法的手法一樣。換了位置，部分美國輿論檢視標準仍一致，政治人物想互推責任，民意不一定買單。

華盛頓郵報與美國廣播公司共同製作的最新民調顯示，一旦聯邦政府再次關門，有近半數、約48%的民眾認為，這要怪完全執政的川普及掌握國會參、眾兩院多數的共和黨。

然而，民調也凸顯兩黨對峙，情況只有更壞、還未見底，畢竟也有近半數的人不認為共和黨該負責，其中，有28%的人認為民主黨才有責任。

川普上任這一年、國內政治從移民、種族問題甚至到產業，他都有明顯的好惡與親疏遠近，也一向勇於做自己、表達立場，甚至帶頭抨擊體育界與他唱反調的特定人士。這位美國總統就如同一般家中的尋常老人，認定的事，很難改變，包括仍要蓋美墨邊境高牆、針對特定移民採取限制的立場。

作為政治人物，堅持兌現自己的選舉政見，本是好事，然而，川普的堅持，卻讓美國更加二元對立。華府行之百年的成文規定或不成文慣例，都沒能改變他。而他口中烏煙瘴氣的這個沼澤地，更加烏煙瘴氣，就連俗稱「老大黨」的共和黨本身，也因川普面臨路線裂解的危機。

共和黨資深參議員、亞利桑那州選出的馬侃（JohnMcCain）、同州另一位聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake）及田納西州聯邦參議員寇爾克（Bob Corker）和川普不對盤，已不是新聞。然而，這三位終身的共和黨員，卻被川普譏為失敗者，彷彿共和黨的「三大寇」般，除馬侃，其他兩位都已宣布不選連任。

川普譏笑兩人因背離共和黨選民，才陷入低民調，他甚至以民粹動員式的語言，帶頭要共和黨支持者拋棄這些人。對照馬侃曾在2008年與歐巴馬競選總統時、駁斥自己的支持者質疑歐巴馬不是美國人，一些美國民眾不禁想問，共和黨怎麼了？美式民主什麼時候把政治看得比是非更重要？

佛雷克最近一次在國會的演說，甚至將川普與蘇聯時期的獨裁者史達林相對比，因為川普將批評他的新聞媒體視為「人民公敵」。不過，白宮發言人桑德斯作為總統與輿論的橋梁，卻和老闆川普同聲調，反譏佛雷克的民調低有原因。

然而，政治真的只有對立的醜陋？川普幾天前才在莊嚴的國會圓頂大廳下，難得與兩黨議員共同表彰共和黨前總統候選人、前參議員杜爾（Bob Dole）對國家的貢獻。要說當天最大亮點，美國國會因這位政壇老將、向世人展現政治也可以有團結有禮的「演出」，那一小時，正是華府這一年難得出現民主大同的美好一面。

94歲的杜爾坐在輪椅上說話都有些吃力，而他的謙虛，則讓人想起他1996年在黨代表大會提名演說「拒絕種族主義者」的一席話：「如果有人誤以為我們是個不向所有種族與宗教公民敞開大門的黨，讓我告訴你，出口標示很清楚，在那裡，這個會場是屬於林肯的黨，我的立場絕不妥協。」

對照川普在去年維州種族衝突釀成死傷後，雖然川普批評新納粹與白人至上主義者，但堅稱「正、反雙方都有好人」，在執政滿一年前夕，還得聲明自己「不是種族主義者」。

20多年來美式民主政治的發展走向，當然不是川普一人造成，但他趁勢而起，成就自己，做為現任美國總統，比誰都更有責任，學會妥協，彌平分歧，聯邦政府能不能照常運轉，是他就職週年再適時不過的考題。