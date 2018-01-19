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【重磅快評】川普周年越做越穩 要連任恐也是輕而易舉

2018-01-19 15:04聯合報 主筆室

美國總統川普就任滿周年，而且越做越穩 。圖／美聯社資料照
美國總統川普就任滿周年，而且越做越穩 。圖／美聯社資料照
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去年的一月廿日，川普就任美國總統，到目前為止，他所提的新政策，所發表的推文與講話，不僅造成美國傳統共識破裂，內部對立，而且已經導致全球懷疑美國的領導。

根據蓋洛普最新的全球民調，川普政權下的美國領導地位降至30%，不僅低於前總統歐巴馬時代的48%，也低於中國大陸。這是蓋洛普2007年起，進行類似民調的新低紀錄。

雖然有許多人期待通俄門的調查，或是期中選舉的挫敗，能夠讓川普遭到彈劾，提前下台，提早撥亂反正，結束美國與世界的痛苦期，但是現在看起來，似乎不可能，甚至現在看起來，他連任都不會失敗。

首先，雖然不少共和黨議員私下抱怨自己的總統，但是今年年初，所有的眾議員與三分之一的參議員，必須贏得初選，被提名，才能連任，川普的支持度雖然已經跌至39%，但是這些都是死忠的共和黨員，得罪了川普，初選肯定沒有希望，我們偶爾看到批評川普的共和黨議員，都是決定不連任的，才敢講真話。

當然特別檢察官穆勒的調查結果，也許會證明川普事先知情、介入與莫斯科的選舉勾結，而且事後阻止調查、妨礙司法，但是只要沒有一支冒煙的槍，缺少直接的證據，川普仍然能夠躲過彈劾。

彈劾總統並不容易，必須經過半數眾院通過，三分之二參院同意，而現在國會參眾兩院由共和黨多數主導，要公開與川普翻臉，同意彈劾，比登天還難，而啟動「總統心神喪失」的憲法第廿五條修正案，等於要求副總統率領三分之二閣員集體對總統謀反，困難度更高。

尤其美國目前經濟表現強勁，一般人感覺這應該歸功於總統政策，更讓提前趕川普下台，沒有辦法被大家接受。

川普當選後，許多人警告美國經濟將雪上加霜，然而最新統計，卻跌破專家眼鏡，去年第二季與第三季的經濟成長都達到3%，而失業率從剛上任的4.8%一直下降至現在的4.1%，藍領工人的實質薪資在上升中；不僅是勞工階層，他的減稅、廢除管制與基礎建設，都讓股市創新高，有錢人更為受惠。

他最糟的一些選前貿易承諾，像是廢除北美自由協定，或是要對中國操縱匯率爭45%的重稅都沒有實現，他雖然大罵聯準會主席葉倫，但他選擇的繼任者，卻是最接近葉倫主張的鮑爾，市場非常歡迎。

老實說，以目前經濟的表現，加上民主黨現在如果推出的候選人還是向桑德斯或是華倫這樣的極端左派，川普現在要連任，輕而易舉。

可是政治是多變的，就像一年前，我們想不到川普這一年帶來的風風雨雨，一年後的情況，誰又會有把握？

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