美政府關門危機…解了一半

臨時撥款 還有參院這關要過

美國聯邦眾議院18日晚間通過臨時撥款法案，允許聯邦政府運行到2月16日，避免聯邦機關美東時間19日24時（台灣時間20日13時）關門的窘境。不過，這項法案在參議院前途堪虞。

眾院以230票對197票通過臨時撥款法案。在參院，大部分民主黨議員準備投反對票，有些共和黨議員也想跑票。共和黨在參院僅有51席對49席微幅優勢。

如果臨時撥款法案在參院受阻，「非必要」聯邦機構員工將放假，等預算案達成協議後才會補發薪資。美國國會1976年採用現代版預算審核程序以來，美國政府共計有18次因為預算問題而暫時關門。前一次政府關門發生於歐巴馬總統任內的2013年10月16日。

這次兩黨議員無法妥協的爭議，共和黨方面在乎的問題包括國防預算是否增加、移民政府是否改採嚴格標準，民主黨方則希望「童年抵美暫緩遣返計畫」（DACA）找到解決之道，還有為聯邦「兒童健康保險計畫」（CHIP）處理預算短缺的難題。

由於護照、簽證都被視為「非緊要事項」，美國民眾申辦時程恐將耽擱。攸關民眾生命安全的業務並不會暫停，包括警察機關、軍方單位。各地機場安檢、飛航控管都將照常運行。

美國聯邦政府會計年度10月1日開始，過去三個多月來依賴多次臨時撥款運作。