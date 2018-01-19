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內奸被捕 CIA遭質疑先前為何縱虎歸山

2018-01-19 02:38中央社 華盛頓17日綜合外電報導

美國中央情報局（CIA）一名前華裔特工日前被捕，遭到美國媒體揭露並質疑，為何聯邦幹員讓內奸嫌疑人逃脫數年，遲至現在才展開「鋤奸」行動。

「紐約時報」今天報導，聯邦調查局（FBI）早在2013年就已掌握情報，懷疑前華裔特工李春興（Jerry Chun Shing Lee，音譯）是奸細，但當時聯邦調查局並未針對手中的情報質問他，也沒問出他們最想知道的問題：他是不是中國間諜

在此之前，中國政府有系統地逮捕境內的美國間諜，瓦解中情局多年來布建的間諜網，中情局懷疑有內奸，頭號嫌疑人就是李春興。

根據前美國官員回憶，當時由中情局和聯邦調查局組成專案小組，但是對於是否逮捕李春興，意見不一。

部分調查人員認為，如果李春興是叛徒，以不相干的罪名逮捕他，只會在中國面前暴露自己，還可讓中國趁機掩蓋其行徑；如果他不是內奸，逮捕他只會讓真正的叛徒溜走。

隨著中情局情報人員失蹤事件增多，分析人士獲得結論，儘管李春興已離開中情局多年，但他知道許多間諜的身分，這些幹員後來被殺害或遭監禁。

一位前官員回憶說，在識別潛在間諜威脅的模型中，李春興符合所有的指標。

但是，部分官員承認，幹員的折損是多重原因造成的，其中包括中國破解了中情局和線人的聯絡系統、幹員粗心大意和線人會面時被認出來。

部分官員也認為，對於李春興的指控都是間接的，並非無懈可擊。

於是，聯邦調查局決定冒險讓李春興返回香港，同時耐心觀察，以確定中國瓦解美國情報網的過程中，李春興是否提供協助。

將近5年後，李春興本週突然返美，聯邦調查局採取行動將他逮捕。

司法部發言人普賴爾（Ian Prior）說：「被告進入美國，我們將其逮捕，並指控他犯下極其嚴重的罪行。」

一名官員表示，目前暫時不會以從事間諜活動罪名指控李春興，因為如此做只會讓中國如何瓦解美國情報網成為不解之謎。

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