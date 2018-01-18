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女子夜店遭痛毆 驗傷驚覺醫生就是犯人又被打一頓

川普不愛健身 稱白宮趴趴走當運動

2018-01-18 14:09中央社 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社
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美國總統川普健康檢查結果出爐，認知測驗滿分，而體重破百，醫生說他得多運動，但川普不愛健身，今天受訪時說他在白宮趴趴走，運動量超乎外界想像。

路透社報導，71歲的川普在總統辦公室受訪時說：「我會運動啊，我是說我會趴趴走，會做這做那。」「我會跑步去隔壁棟建築。我運動量比大家想的還大。」

白宮醫療小組主任傑克森（Ronny Jackson）昨天表示，川普整體而言很健康，但需要減重、飲食更均衡，也要更常運動流點汗。

川普被認為體重過重，且逼近肥胖邊緣，他身高190公分，體重108公斤。

民主黨籍前總統歐巴馬（Barack Obama）和共和黨籍的小布希（George W. Bush）都是健身愛好者，但川普並沒有每天健身的習慣。

他說自己靠打高爾夫來運動，即便他在球場上移動時通常會搭乘高爾夫球車。走路會讓他花去超出預期的時間，川普說：「我不想多花時間。」

關於心智敏銳度測驗，川普很快提到醫師宣告他認知測驗滿分這件事，順便挖苦歐巴馬、小布希和柯林頓（Bill Clinton）一番，說他們在遏止北韓威脅上做得不夠多。

他說：「我猜他們都意識到，他們得把這事留給一個測驗拿最高分的總統。我能說什麼呢？」

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