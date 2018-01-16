校際西洋棋賽 華生表現優

2018-01-16 12:52 世界日報 記者 世界日報 記者 陳小寧 ／紐約報導



503小學西洋棋隊收穫頗豐，前排右二為Puan Keith。（記者陳小寧／攝影） 分享 facebook

一年一度的馬丁路德金恩日「校際西洋棋」(Chess in the Schools)錦標賽，15日在曼哈頓第11小學登場，來自全市幼稚園到高中的600多名學生參賽，眾多華裔小選手脫穎而出，表示學習西洋棋不僅鍛煉邏輯思維能力，還能藉助比賽廣交朋友，每次輸贏對自己都是一種激勵。

當日錦標賽分四輪賽程，七個組別，布碌崙第503小學西洋棋隊收穫頗豐，不僅贏得Novice級別團體第一，同時囊括Rookie級別團體第三。該校象棋隊帶隊老師之一王老師表示，503小學華裔學生約占20%，西洋棋隊的華生高達50%，當天共27名學生參加比賽，不少都獲得獎牌和獎杯，對孩子們是一種鼓勵。

本次比賽首次衝進第三名並獲得獎杯的馬來西亞華裔小選手Puan Keith表示，今年他讀三年級，已在校西洋棋隊學習兩年，每周都與老師和同學到全市各地參賽，非常喜歡下棋時全神貫注並贏得比賽的感覺。之前曾多次失敗、掉眼淚，首次拿到獎杯他十分欣喜。

擁有眾多華生的布碌崙第160小學當日也有多位學生獲獎，其中五年級華生Justin Lei表示，自己已第三次獲得Novice級別獎杯，當日拿的是第三名。學了兩年西洋棋的他，覺得學好西洋棋最大的祕訣是專注。下棋時他完全沉浸在棋盤裡，十分享受。他表示，下棋不僅鍛煉了他的思維，各場大大小小的比賽也讓他結交了眾多朋友，與高手對弈可以成長得更快。

Justin Lei(右二)獲Novice級別第三名，與西洋棋隊的好朋友合影。（記者陳小寧／攝影） 分享 facebook

曼哈頓下東城第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)及第四選區市議員Keith Powers，當日也特別來頒獎典禮鼓勵小朋友堅持學習西洋棋。利華娜說，學習西洋棋不僅可以活躍孩子們的大腦，在學習過程中也可以鍛煉專注力，還能結交許多新朋友。她說，市議會會繼續支持校際西洋棋項目，讓對西洋棋感興趣的孩子都有機會參加。