親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

燈節還沒簽約...不滿簡余晏辭職 柯P痛斥：棄職潛逃

網友抓包：勞工加班換補休罰百萬 條文漏了寫？

校際西洋棋賽 華生表現優

2018-01-16 12:52世界日報 記者陳小寧／紐約報導

503小學西洋棋隊收穫頗豐，前排右二為Puan Keith。（記者陳小寧／攝影）
503小學西洋棋隊收穫頗豐，前排右二為Puan Keith。（記者陳小寧／攝影）
分享

一年一度的馬丁路德金恩日「校際西洋棋」(Chess in the Schools)錦標賽，15日在曼哈頓第11小學登場，來自全市幼稚園到高中的600多名學生參賽，眾多華裔小選手脫穎而出，表示學習西洋棋不僅鍛煉邏輯思維能力，還能藉助比賽廣交朋友，每次輸贏對自己都是一種激勵。

當日錦標賽分四輪賽程，七個組別，布碌崙第503小學西洋棋隊收穫頗豐，不僅贏得Novice級別團體第一，同時囊括Rookie級別團體第三。該校象棋隊帶隊老師之一王老師表示，503小學華裔學生約占20%，西洋棋隊的華生高達50%，當天共27名學生參加比賽，不少都獲得獎牌和獎杯，對孩子們是一種鼓勵。

本次比賽首次衝進第三名並獲得獎杯的馬來西亞華裔小選手Puan Keith表示，今年他讀三年級，已在校西洋棋隊學習兩年，每周都與老師和同學到全市各地參賽，非常喜歡下棋時全神貫注並贏得比賽的感覺。之前曾多次失敗、掉眼淚，首次拿到獎杯他十分欣喜。

擁有眾多華生的布碌崙第160小學當日也有多位學生獲獎，其中五年級華生Justin Lei表示，自己已第三次獲得Novice級別獎杯，當日拿的是第三名。學了兩年西洋棋的他，覺得學好西洋棋最大的祕訣是專注。下棋時他完全沉浸在棋盤裡，十分享受。他表示，下棋不僅鍛煉了他的思維，各場大大小小的比賽也讓他結交了眾多朋友，與高手對弈可以成長得更快。

Justin Lei(右二)獲Novice級別第三名，與西洋棋隊的好朋友合影。（...
Justin Lei(右二)獲Novice級別第三名，與西洋棋隊的好朋友合影。（記者陳小寧／攝影）
分享

曼哈頓下東城第二選區市議員利華娜(Carlina Rivera)及第四選區市議員Keith Powers，當日也特別來頒獎典禮鼓勵小朋友堅持學習西洋棋。利華娜說，學習西洋棋不僅可以活躍孩子們的大腦，在學習過程中也可以鍛煉專注力，還能結交許多新朋友。她說，市議會會繼續支持校際西洋棋項目，讓對西洋棋感興趣的孩子都有機會參加。

華裔紐約

相關新聞

庫許納被警告 鄧文迪恐利用與他的好交情為中國謀利

2018-01-16 11:14

駭人！加州夫婦囚禁13子女鎖床架 女兒脫逃事件才曝光

2018-01-16 10:30

4議題不解決 美國政府恐被迫關門

2018-01-16 13:55

夏威夷烏龍警報禍首 遭死亡威脅

2018-01-16 13:53

風暴冰雪肆虐中西部 今明再襲美國東岸

2018-01-16 13:52

自由之家民主危機報告 美民主標準惡化

2018-01-16 13:42

美夫婦囚13孩 鄰：孩子怕生像沒見過人

2018-01-16 13:30

紐約亞裔教師稀缺 不利新移民學生

2018-01-16 12:50

不捨爺爺離世 華生蔡竣安鑽研抗癌藥物

2018-01-16 12:48

芝加哥歐海爾機場現麻疹病患 乘客須篩檢

2018-01-16 12:45

降雪逾百航班停飛 芝加哥周末預計回暖

2018-01-16 12:44

偵測器沒電池 華男一氧化碳中毒亡

2018-01-16 12:35

美麻州議員轟川普 「種族主義惡霸」

2018-01-16 12:29

前白宮助理李蓋瑞不滿川普 一「推」聞名

2018-01-16 12:02

美國會立法起步走 政府禁購中興華為產品

2018-01-16 10:02

川普第一任妻子伊凡娜：川普絕無種族歧視

2018-01-16 00:46

「下三濫國家」後 川普被揭侮辱韓裔女情報官

2018-01-16 00:41

黨內幫消毒 川普：我不是種族主義者

2018-01-16 00:05

佛州賭客接駁船失火 乘客跳海逃生1死

2018-01-15 23:55

川普去年9月廢止 什麼是DACA「追夢人計畫」？

2018-01-15 22:04

紀念民權運動領袖金恩 美民眾籲保護歐隆村遺跡

2018-01-15 16:41

百年謎團 到底誰殺了史丹福夫人？

2018-01-15 16:35

美國夢想生保護令延期 移民局暫續受理申請

2018-01-15 16:24

川普執政周年 民調6成美國人認種族緊張加劇

2018-01-15 16:13

美國夢想生要免遣返 須跨越5大障礙

2018-01-15 16:07

美前國務卿賴斯：當心#MeToo反效果 女性職場恐遭排擠

2018-01-15 15:36

美國夢想生問題搖擺 恐衝擊連任選戰

2018-01-15 15:33

要7天跑完！美麻州單親媽 再衝7大洲馬拉松紀錄

2018-01-15 15:25

美國領白卡須工作 是否合理各州激辯

2018-01-15 15:20

美議員拿史達林相比 批評川普假新聞說

2018-01-15 13:59

影／飛天車禍撞進房屋二樓！美駕駛嗑藥超速釀禍

2018-01-15 13:35

川普上任將滿一年 10大尷尬時刻回顧

2018-01-15 11:58

遍地荊棘 川普今年面臨內政外交挑戰

2018-01-15 11:47

顛覆傳統外交思維 另類美國領導人川普

2018-01-15 11:43

鳥不生蛋風波 川普：我不是種族主義者

2018-01-15 10:58

川普：我絕不是種族主義者

2018-01-15 14:15
看更多

熱門文章

俄國天兵熱飯吃 竟燒掉價值1500萬元裝甲車

2018-01-15 15:43

駭人！加州夫婦囚禁13子女鎖床架 女兒脫逃事件才曝光

2018-01-16 10:30

青森樹冰遭噴中文「生日快樂」 網友怒：別來日本

2018-01-16 10:11

美國名校拒當中共喉舌 拒收統戰機構捐款

2018-01-15 17:38

日歐匯率走強 美元連4貶

2018-01-15 23:38

數位時代新術語：你在不知不覺中 「微偷情」嗎？

2018-01-15 17:05

「下三濫國家」後 川普被揭侮辱韓裔女情報官

2018-01-16 00:41

臉書分享15歲情侶性愛影片 丹麥逾千名青少年遭法辦

2018-01-16 12:07

川普第一任妻子伊凡娜：川普絕無種族歧視

2018-01-16 00:46

14世紀歐洲黑死病浩劫 散播元兇不是老鼠是人類

2018-01-16 09:05

打輸電玩而暴怒 28歲男子開槍射殺68歲母親

2018-01-15 17:40

移民至中、巴的印度人 遺留下的「敵方資產」將拍賣

2018-01-15 14:58

庫許納被警告 鄧文迪恐利用與他的好交情為中國謀利

2018-01-16 11:14

日本證實 陸攻擊型潛艦上周接近釣島

2018-01-16 00:05

女友戰種族貶準王妃 英獨立黨魁速分手

2018-01-15 20:08

全球名家瞭望／印尼崛起…別錯過大商機

2018-01-16 04:08

全球第5大鑽石出土！英開採商Gem股價大漲近15%

2018-01-15 23:06

玄松月現身板門店會談 為訪問南韓鋪路

2018-01-15 14:23

印尼證交所坍塌 目擊者：多人倒地流血

2018-01-15 19:42

菲律賓馬永火山溫和噴出熔岩 撤逾9千人

2018-01-15 17:37

美頁岩油增產 油價有壓

2018-01-16 01:07

影／美家長火災逃生從3樓扔小孩 消防隊員神救援

2018-01-16 11:23

百年謎團 到底誰殺了史丹福夫人？

2018-01-15 16:35

中國邁向全球最大航空市場

2018-01-16 02:32

西國總理：若流亡領袖再當選 將持續統治加泰隆尼亞

2018-01-15 21:12

不受恐攻與加泰危機影響！ 西班牙擠下美成第二大旅遊國

2018-01-15 22:22

美國支持敘北邊防軍計畫 土國揚言「扼殺」

2018-01-15 23:30

亞洲航空業激戰 錢景蒙塵

2018-01-16 01:07

影／南北韓再談平昌冬奧 玄松月成會談「嬌」點

2018-01-15 17:30

影／紐時爆料時尚界「色影師」伸狼爪襲擊男模下體

2018-01-15 17:32

日防衛省斷定 釣魚台周邊潛行的是中共攻擊型潛艦

2018-01-15 14:26

美再對北韓施壓 中俄不贊成

2018-01-16 00:05

黨內幫消毒 川普：我不是種族主義者

2018-01-16 00:05

佛州賭客接駁船失火 乘客跳海逃生1死

2018-01-15 23:55

印尼證交所樓層坍踏意外致72人受傷 現已恢復交易

2018-01-15 17:33

美再現關門危機 美元連四貶

2018-01-16 01:01

北韓藝術團 將步行越界至南韓在冬奧期間表演

2018-01-15 20:38

北韓穩賺不賠 參加冬奧有人買單

2018-01-16 11:55

夏威夷認無保險機制釀誤報 川普讚負責

2018-01-15 19:50

訂單停滯 空巴A380巨無霸客機恐停產

2018-01-15 20:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top