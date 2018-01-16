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紐約亞裔教師稀缺 不利新移民學生

2018-01-16 12:50世界日報 記者洪群超／紐約報導

紐約市公校少數族裔學生占多數，但少數族裔教師數量卻不成比例。（聯合報系檔案照）
紐約市公校少數族裔學生占多數，但少數族裔教師數量卻不成比例。（聯合報系檔案照）
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紐約市公立學校少數族裔學生已占絕對多數，但少數族裔教師卻為少數，尤其是亞裔教師，僅不到6%；而在曼哈頓華埠第一學區、皇后區法拉盛第25學區、布碌崙日落公園第20學區等華裔新移民集中的公校，華裔教師依然稀少，與學生數不成比例。資深教育人士15日指出，擁有文化相近、語言相通的教師，與新移民學生的教育及家長參與度關係巨大；華裔教師不足，不利新移民學生快速融入校園，在新環境、新國度取得優異成績。

根據教育維權組織「教育信託」(The Education Trust)紐約分部搜集的2015至2016學年數據，紐約市公校系統存在嚴重的少數族裔教師和少數族裔學生比例失調的情況。紐約市83%的公校學生為亞裔、非洲裔及西語裔組成的少數族裔，但少數族裔教師卻只占公校教師總數的39%，其中非洲裔教師18%、西語裔15%、亞裔6%，對應公校學生非洲裔27%、西語裔41%、亞裔16%。而公校學生白人僅占15%，但白人教師卻占58%。

數據同時顯示，亞裔教師尤為稀缺；全市超過1500所公校中，有超過兩成、327所一名亞裔教師或教工都沒有。甚至在亞裔或華裔高度集中的學區，亞裔教師同樣稀少。法拉盛第25學區亞裔學生占48%，但亞裔教師僅有11%；近年來華裔新移民湧入的日落公園第20學區，亞裔學生已達43%，但亞裔教師僅有10%；曼哈頓算是亞裔教師最多的區，但與亞裔學生數也不成比例，華埠第一學區有超過21%的亞裔學生，亞裔教師則只占17%。

非營利教育新聞網站「Chalkbeat」分析該數據，指出擁有與自己同族裔背景與文化的教師，不僅對少數族裔學生成長和教育幫助巨大，對白人學生同樣有利；教師構成的多元化能讓校園更為多元和寬容，在此環境下成長起來的學生也更能容納多元文化，培養寬容度。而華裔教育人士更指出，懂華人文化、會說中文的教師，對華裔新移民學生幫助巨大。

華裔學生近半、其中大部分為新移民的華埠拉扎如斯高中(Emma Lazarus High School)教務輔導員舒燕指出，22年作為公校老師的經驗，切身體會華裔新移民學生更信任、也需要文化背景相同、語言相同的華裔教師，能敞開心扉，吐露學習和生活上的煩惱和困難，尋求幫助。而學校若有直接用中文溝通的教師，也會極大促進新移民家長對子女教育的參與。舒燕表示，雖然現在教育局提供在校中文翻譯，但不少不諳英文的新移民家長若需通過翻譯和老師溝通，常產生畏難情緒，嫌麻煩而放棄，長期如此不利學生的教育和成長。

曾任第20學區委員達十年、資深教育活動人士伍溢文也舉例指出，很多華裔新移民學生「衛星寶寶」的成長背景，除了了解華裔移民社區的華裔教師外，其他族裔教師常難以理解這種獨特成長環境。除了華裔教師數量少外，華裔校長更加稀少的問題也值得關注。

新移民亞裔

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