不捨爺爺離世 華生蔡竣安鑽研抗癌藥物

2018-01-16 12:48 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



「十歲前我以為癌症無藥可治，十歲時爺爺因大腸癌離世，更讓我對癌症這個惡魔產生了最初的疑問。」小時候親人的離世，讓曼哈頓亨特學院附屬高中(Hunter College High School)16歲的12年級華裔學生蔡竣安(Brendon Choy)下定決心研製抗癌藥物，他的最新研究發現了更有效的幫助抗癌藥物——血管破壞劑(Vascular Disrupting Agents，簡稱VDAs)，這項成果讓他成功入圍「雷傑納隆科學獎」(Regeneron Science Talent Search)半決賽。

蔡竣安表示，癌症在大家眼裡是可怕的疾病，帶走無數人的性命，小時候就經歷過還未來得及和爺爺說再見、爺爺就被大腸癌奪去生命的悲劇，讓他對癌症心生畏懼，但同時也產生無盡的疑問。十年級時，他利用暑假時間在史隆凱特琳癌症中心(Memorial Sloan-Kettering Cancer Center)做志願者，接觸到更多癌症臨終患者，他們痛不欲生的身影令他感同身受，立志要一探癌症的究竟。

於是去年蔡竣安主動聯繫紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)的知名教授，獲得在其實驗室工作的機會，去年暑假並前往該校參加另一個暑期科研項目，期間他集中精力設計新型VDAs，導師也大力支持。最終他成功設計和研發了超過200種新型藥物結構，這些藥物結構能幫助現有抗癌藥物更有效地發揮作用，去年也因此被選入「西門子科學獎」半決賽。

蔡竣安說，去年暑假他每天都在實驗室進行十小時以上的研究，在開始該項目前，他還通過書籍、視頻、研究資料等方式，自學了很多電子化學和有機化學領域的知識。研究之初很多VDAs藥物結構的反應並不理想，但他沒有氣餒，堅持不懈對成千種藥物進行測試，終於獲得一些反應良好的數據，最終在有限的時間內得出理想的研究成果。