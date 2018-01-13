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A片女星爆 「川普穿白色三角褲在飯店房間裡追著我跑」

2018-01-13 22:39聯合報 記者李京倫╱即時報導

華爾街日報報導，2016年10月，當時是共和黨總統候選人的川普的律師柯恩，支付13萬美元（約台幣390萬元）給色情片女星史蒂芬妮‧克利佛（Stephanie Clifford），以防她公布她與川普一次兩相情願的性事。紐約時報華盛頓郵報、CNN紛紛跟進報導。

美國線上出版公司頁岩集團總編輯懷斯柏格12日透露，2016年8月與10月他多次訪問克利佛，當時克利佛就透露，2006年7月她在美國內華達州一場名人高爾夫錦標賽上結識川普後，在飯店房間與川普發生性關係，柯恩在川普競選總統期間同意付給她13萬美元封口費，不過她還是想講出來，因為柯恩付錢很慢，而且她怕柯恩最後不付錢。2006年，川普已跟第三任，也就是現任的妻子梅蘭妮亞結婚一年。

克利佛好友愛拉娜艾文斯也是色情片女星，她向野獸日報透露，2006年克利佛就告訴她，已跟川普發生性關係，克利佛說「川普穿白色三角褲在飯店房間裡追著我跑」，克利佛甚至邀請她加入來場「3P」，不過她拒絕了。

柯恩發表聲明，未提封口費，只說「川普總統再度堅決否認有這種遭遇」。柯恩還轉傳由克利佛署名的簡短電郵，電郵宣稱「我在多年前和川普有性和／或浪漫關係的說法，以及我從川普拿到封口費的謠言，完全不實」。白宮發聲明說，這些都是一再炒作的老掉牙報導，早就遭到強烈否認。

史蒂芬妮‧克利佛。歐新社
史蒂芬妮‧克利佛。歐新社
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川普華盛頓郵報紐約時報
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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