親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南北韓破冰會談
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

達美航空、ZARA將台灣列國家 陸網友痛罵：滾出中國！

回憶48年前刺殺蔣經國 鄭自才：不後悔，但心會滴血

邊境築牆預算 川普堅稱墨西哥買單

2018-01-12 10:27中央社 華盛頓11日專電

川普11日接受華爾街日報專訪，首次給了新說法，將美墨邊境築牆與NAFTA重新談判...
川普11日接受華爾街日報專訪，首次給了新說法，將美墨邊境築牆與NAFTA重新談判綁在一起。他說，修改後的NAFTA，美國會拿回不公平貿易的損失，就有修築圍牆的經費了。歐新社
分享
美國總統川普今天再出招，他堅稱墨西哥會支付興建邊境圍牆的費用，原因是只要修改北美自由貿易協定，拿回協定對美國不公平的損失，就形同墨西哥間接為築牆買單。

美國、加拿大與墨西哥23日將於加拿大，就北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判展開第6輪協商。談判前夕美國要退出NAFTA的傳言甚囂塵上，加拿大似乎也做好準備。

川普今天接受華爾街日報（WSJ）專訪，首次給了新說法，將美墨邊境築牆與NAFTA重新談判綁在一起。他說，修改後的NAFTA，美國會拿回不公平貿易的損失，就有修築圍牆的經費了。

川普認為這是墨西哥間接為築牆買單。他說：「我們把NAFTA談成好的協定，然後，這麼說吧，我會拿一小部分的錢用在修建圍牆上，你猜怎麼著？墨西哥付錢啦。」

川普表示，如果無法達成他稱為「川普協議」、較公平的協定，將終止NAFTA。還說，他知道墨西哥今年將舉行總統選舉，在此之前，會對NAFTA保留點彈性。

川普對美國退出或重談對美國較好的NAFTA，顯得模稜兩可，並把美墨邊境圍牆修築經費與NAFTA扯在一起，讓不少經貿學者無從評論。彭博電視（BloombergTV）主持人祁恩（Tom Keene）直言，把貿易收支與建設預算綑綁，這種評估方式沒有邏輯，無法兩者兼得。

除墨西哥，美國和NAFTA的另一個國家加拿大，近來的貿易爭執更白熱化，鬧上世界貿易組織（WTO）。

加拿大指控美國去年一系列針對加拿大的「雙反」（反傾銷與反補貼）政策及作法，違反WTO規則，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）日前回擊，加拿大的指控沒有根據且不明智。

加拿大墨西哥川普
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

相關新聞

川普想挑移民來源國爆粗話：不要「下三濫國家」要挪威

2018-01-12 08:08

協商改革配套 川普又出言鄙視移民

2018-01-12 11:19

川普政府要求健全低收入戶 先工作才能拿補助

2018-01-12 11:03

作業題目：列舉奴隸制的3優點 氣炸黑人學生家長

2018-01-12 09:42

恐非法開鴉片藥遭揭 醫師買兇殺妻

2018-01-12 08:40

就任總統首次體檢前 川普：最好順利

2018-01-12 08:36

政壇性醜聞！密州州長坦承外遇 佛州參議員跨黨傳婚外情

2018-01-12 05:00

川普改口 可能重返巴黎協定

2018-01-12 01:20

與俄沒勾結 川普95秒內喊8次

2018-01-12 00:18

北韓媒：新書熱賣預示 川普政治生命告終

2018-01-11 22:36

好市多又見奧客 耶誕節後退貨聖誕樹竟成功了

2018-01-11 15:13

「單膝跪地」惹議？ 華裔醫師遭停職

2018-01-11 14:59

南加州泥石流肇17死28傷 已救出近百人

2018-01-11 14:57

美墨邊境無證移民庇護所 再現人潮

2018-01-11 14:04

越裔退役海軍病逝 母申請美簽送葬被拒

2018-01-11 14:03

共和黨議員提移民法案 挺川普蓋城牆

2018-01-11 13:20

「就欺負你不會英文」 華裔耆老住平價屋頻被擾

2018-01-11 12:45

影／土石流肆虐南加州釀17死 少女獲救畫面振奮人心

2018-01-11 12:42

3天內兩眾議員要退休 美共和黨選情不妙

2018-01-11 12:20

不願承諾會穆勒 川普再喊沒和俄勾結

2018-01-11 12:05

南加州土石流釀17死 歐普拉豪宅也被毀

2018-01-11 10:55

「通俄門」穆勒約談？川普跳針：沒有勾結

2018-01-11 09:19

川普：不太可能與通俄門調查人員面談

2018-01-11 08:53
看更多

熱門文章

南韓「最強上班族」月薪7400萬台幣 比普通人一生賺的還多

2018-01-11 17:48

川普想挑移民來源國爆粗話：不要「下三濫國家」要挪威

2018-01-12 08:08

8歲女童美到路人也獻花 父親嚇壞辭工作當保鑣

2018-01-11 15:59

農民掀「裸體慶豐收」自拍風潮 背後原因洋蔥滿滿

2018-01-11 13:08

「D罩杯裡的風暴」英國女王怒炒御用內衣設計師

2018-01-11 23:01

影／沖貓砂悲劇了！ 馬桶「狂吐」一樓住戶超崩潰

2018-01-11 11:43

啞巴爺爺見罹癌孫女將死 無聲痛哭一幕好揪心

2018-01-11 13:14

好市多又見奧客 耶誕節後退貨聖誕樹竟成功了

2018-01-11 15:13

影／小女童遭性侵殺害、棄屍垃圾場 引發巴國群眾暴動

2018-01-11 18:04

英品牌推「無褲檔牛仔褲」 網友霧煞煞問「有事嗎」

2018-01-11 12:02

比特幣大摔 因全球最夯交易熱點要禁止交易了

2018-01-11 18:37

龍蝦也會痛！瑞士禁將龍蝦丟進沸水烹飪

2018-01-12 09:30

14歲愛女走上絕路 父邀霸凌的網友參加追思會

2018-01-11 17:12

刺青照網路瘋傳 日本黑幫老大泰國落網

2018-01-11 20:20

愛家父親下廚不慎滑倒 飛刀刺胸膛浴血身亡

2018-01-11 17:02

普亭下令 禁止進口中國火車車廂

2018-01-11 20:40

「單膝跪地」惹議？ 華裔醫師遭停職

2018-01-11 14:59

巴西女子玩保齡球超狂！ 沒洗溝但砸爛上方電視

2018-01-11 15:08

日本最早壽司「味道濃烈」 你吃的是千年歷史

2018-01-11 15:07

政壇性醜聞！密州州長坦承外遇 佛州參議員跨黨傳婚外情

2018-01-12 05:00

涉安毒走私 印尼檢方求處8台人死刑

2018-01-11 12:15

德國鐵娘子政治生涯最重要一役 就在今天

2018-01-11 22:12

日本狗年賀卡藏玄機 網友：欺負老人家眼睛差？

2018-01-11 14:52

美女當前 安倍洩密

2018-01-12 00:18

攝氏42度高溫下健行 美男命喪澳洲內陸

2018-01-11 20:10

南韓總統罕見承認 韓美存在歧義

2018-01-11 22:17

澳洲驚傳無尾熊遭釘涼亭柱上慘死

2018-01-11 12:09

父愛真偉大！ 印度老爸獨力開闢八公里路讓孩子上學

2018-01-12 08:28

為勸巴菲特改用iPhone 蘋果執行長庫克竟做出這件事

2018-01-12 00:02

工時縮短 這群人寧在外逗留也不回家

2018-01-11 14:44

2018全球名家瞭望／QE後遺症 比想像更嚴重

2018-01-12 04:31

沃爾瑪調高最低工資 但同時也要關店裁員

2018-01-12 07:15

影／全美公憤！教師質疑督學加薪 竟遭警上銬押走

2018-01-11 14:18

文川熱線後 文習再通話半小時

2018-01-12 00:18

「就欺負你不會英文」 華裔耆老住平價屋頻被擾

2018-01-11 12:45

觀光太夯！阿姆斯特丹限制Airbnb年出租30天

2018-01-11 14:34

影／#MeToo剝奪男性「調情權」？ 法老牌女星言論引戰

2018-01-11 18:37

影／5匪持斧打劫巴黎麗池酒店 1.42億珠寶被搶

2018-01-11 13:08

出手打壓！南韓擬禁加密貨幣交易 比特幣聞訊暴跌

2018-01-11 17:25

影／土石流肆虐南加州釀17死 少女獲救畫面振奮人心

2018-01-11 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top