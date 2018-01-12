邊境築牆預算 川普堅稱墨西哥買單

2018-01-12 10:27 中央社 華盛頓11日專電



川普11日接受華爾街日報專訪，首次給了新說法，將美墨邊境築牆與NAFTA重新談判綁在一起。他說，修改後的NAFTA，美國會拿回不公平貿易的損失，就有修築圍牆的經費了。歐新社 分享 facebook 美國總統川普今天再出招，他堅稱墨西哥會支付興建邊境圍牆的費用，原因是只要修改北美自由貿易協定，拿回協定對美國不公平的損失，就形同墨西哥間接為築牆買單。

美國、加拿大與墨西哥23日將於加拿大，就北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判展開第6輪協商。談判前夕美國要退出NAFTA的傳言甚囂塵上，加拿大似乎也做好準備。

川普今天接受華爾街日報（WSJ）專訪，首次給了新說法，將美墨邊境築牆與NAFTA重新談判綁在一起。他說，修改後的NAFTA，美國會拿回不公平貿易的損失，就有修築圍牆的經費了。

川普認為這是墨西哥間接為築牆買單。他說：「我們把NAFTA談成好的協定，然後，這麼說吧，我會拿一小部分的錢用在修建圍牆上，你猜怎麼著？墨西哥付錢啦。」

川普表示，如果無法達成他稱為「川普協議」、較公平的協定，將終止NAFTA。還說，他知道墨西哥今年將舉行總統選舉，在此之前，會對NAFTA保留點彈性。

川普對美國退出或重談對美國較好的NAFTA，顯得模稜兩可，並把美墨邊境圍牆修築經費與NAFTA扯在一起，讓不少經貿學者無從評論。彭博電視（BloombergTV）主持人祁恩（Tom Keene）直言，把貿易收支與建設預算綑綁，這種評估方式沒有邏輯，無法兩者兼得。

除墨西哥，美國和NAFTA的另一個國家加拿大，近來的貿易爭執更白熱化，鬧上世界貿易組織（WTO）。

加拿大指控美國去年一系列針對加拿大的「雙反」（反傾銷與反補貼）政策及作法，違反WTO規則，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）日前回擊，加拿大的指控沒有根據且不明智。