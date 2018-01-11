「通俄門」穆勒約談？川普跳針：沒有勾結

2018-01-11 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普10日在白宮記者會被問及「通俄門」特別檢察官穆勒可能約談一事時，一再重複與俄羅斯沒有勾結。華盛頓記者張加／攝影 分享 facebook 傳調查「通俄門」的特別檢察官穆勒可能在未來數周內約談美國總統川普，川普10日被問及是否願與穆勒會面時，並未直接回答意願，而是一再重複他與競選團隊和俄羅斯沒有勾結。

「這是民主黨的騙局。」川普說，他入主白宮逾11個月，政府一直籠罩在虛構的疑雲之下，「這傷害了美國政府。」

川普10日下午在白宮與挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）舉行共同記者會，記者詢問川普，穆勒可能在未來幾周要求約談他以完成調查，川普是否願意無條件與穆勒見面？

川普說，「川普競選團隊與俄羅斯之間沒有勾結，或川普與俄羅斯之間沒有勾結。」

上任近一年的川普再度提到其競選對手、民主黨總統候選人希拉蕊的「電郵門」案；川普說，希拉蕊曾接受約談，當時她未進行宣誓，談話內容也未紀錄，這或許荒謬。

川普話題一轉，說他會與律師交談，但「絕對沒有勾結」；他還說，上任11個月來，政府籠罩在虛構的疑雲下，這已傷害了美國政府。

「這是一場民主黨的騙局，作為輸掉選舉的藉口。」川普說，「但是確定沒有勾結」。

記者追問是否對約談持開放態度，川普僅說，「我們再看看」，接著又說，但是沒有勾結，且沒人發現有任何程度的勾結，不太可能接受約談。

川普回應單一問題，一再重複「沒有勾結」引起關注，美國有線電視新聞網（CNN）甚至幫川普計算頻率，發現他在95秒內講了8次沒有勾結。

華盛頓郵報日前報導，知情人士透露，穆勒在去年底告知川普的法律團隊，特別檢察官辦公室可能在未來數周內約談川普，川普的律師團正在討論如何避免讓川普與穆勒面對面問答或對約談加以限制。