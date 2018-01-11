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美大規模突襲近百超商 逮捕21無證移民

2018-01-11 09:15中央社 華盛頓10日綜合外電報導

美國移民局官員表示，探員今天突襲全美近100家7-Eleven便利商店，逮捕21名無證移民，並警告企業切勿雇用非法移民。

法新社報導，上任一年的川普執政團隊展開全面性取締行動。美國移民暨海關執法局（Immigration andCustoms Enforcement）表示，探員在17州及華府的突襲行動中逮捕21名無證移民。

移民暨海關執法局代理局長霍曼（Thomas Homan）說：「今天的行動向雇用非法勞動人口的美國企業傳遞強烈訊息：移民暨海關執法局將確實執法，如果我們發現你們違法，你們將必須承擔責任。」

霍曼在聲明中說：「雇用非法勞工的企業成了民眾非法移民的誘因，我們正努力予以消除。」

霍曼在聲明中說：「移民暨海關執法局將持續努力保障美國勞工的工作機會，消除企業以非法移民取得不公平競爭優勢。」

今天的突襲行動鎖定98家門市。

總部位於德州的7-Eleven公司表示，公司並不負責加盟商業者的招聘事宜。

7-Eleven公司表示：「7-Eleven加盟商都是獨立業者，對員工全權負責，包括決定聘用對象，以及核實他們是否具有在美國工作的資格。」

「7-Eleven嚴格遵守移民法，對於違法遭定罪的加盟商，公司已經終止經銷合約。」

移民
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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