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美眾議院通過台灣旅行法 擴大台美交流

2018-01-10 08:34中央社 華盛頓9日專電

美國聯邦眾議院通過台灣旅行法，鼓勵美國與台灣之間所有層級官員互訪，這項法案將讓台美高層互訪成為可能。支持這項法案的美台商會會長韓儒伯認為，這將擴大台美交流，增進了解。

台灣旅行法（Taiwan Travel Act）是2017年1月由甫宣布將在年底退休的美國眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、眾議員夏波（Steve Chabot）與薛爾曼（Brad Sherman）共同提出，去年10月在眾議院外委會通過後，送交院會表決。

眾議院將台灣旅行法納入本週議程，並在今天表決。法案在眾議院通過後，還將送參議院表決。通過後再送白宮，總統川普簽署通過後就將能正式實施。

根據台灣旅行法法案，美國國會認為台灣關係法實施以來，由於美國政府對台灣高層訪美的自我設限，美台關係缺乏有效溝通。美國政府應當鼓勵美國與台灣之間的所有層級官員互訪。未來法案通過後，台灣官員將得以與包括美國國務院在內的各級官員會晤，也可以在美國進行正式活動。

韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）在回覆中央社郵件詢問表示，美國商會支持美國眾議院通過這項法案，相信這將有助於改善台美之間的具體交流，也有助於讓華府決策者透過相互往來更了台灣局勢。

台商國務院白宮
小編拜託不想宣傳…………，因為 ___________ 想要留著自己去

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