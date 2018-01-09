巴農轉變態度 白宮不接受

2018-01-09 07:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



前白宮首席策士巴農。美聯社 分享 facebook 白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）在爆料新書中，批總統川普長子小唐納「叛國」引起風波，巴農7日發布聲明表示後悔，並稱小唐納為愛國者；巴農轉變態度，但白宮並不接受，副發言人吉德利（Hogan Gidley）8日告訴媒體，現在巴農已無回頭路。

吉德利8日隨川普赴田納西州的途中接受媒體提問，被問及巴農發布聲明表示深感後悔，並指小唐納是名愛國者。吉德利直說，不認為現在巴農還有回頭路，很明顯巴農與《烈火與怒火：川普白宮內幕》作者沃爾夫（Michael Wolff）合作。

吉德利表示，川普的想法很清楚，他已針對巴農發表四段聲明；他說，這本書籍不實且虛假，川普指出這一點，也指出巴農不為國家，而是為自己，這些聲明不變。

至於川普對巴農聲明是否有所回應，吉德利僅說，尚未與川普談及此事。

巴農在沃爾夫的新書中，以「叛國」形容小唐納過去與俄羅斯律師的會晤，並談及「通俄門」調查重點將著重金錢流向，釐清是否涉及洗錢等許多內幕；川普隨即發布聲明切割巴農，稱巴農被開除，不但丟了工作，還失心瘋。

此外，《烈火與怒火：川普白宮內幕》還質疑川普心智有問題，對此川普6日連續推文，表示自己是一名「非常穩定的天才」，他說，「我這輩子最大的資產就是精神穩定和非常聰明」。

吉德利8日以優秀（brilliant）形容川普，而且不僅在商界，川普身為一名政治戰略家、作為總統也如此優秀，而成就說明了一切。

吉德利並說，記者視精神科醫師的說法為事實並報導，絕對是件失職的事，他們從未坐下來與川普對話。