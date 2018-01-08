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紐約甘迺迪機場第4航廈淹水 華航等班機受影響

2018-01-08 06:30中央社 紐約7日綜合外電報導

美國東岸正值冬季風暴的破紀錄酷寒低溫，但紐約最重要的甘迺迪國際機場，今天因一條主要水管破裂造成第4航廈淹水，讓機場陷入混亂。台灣的華航也需經由第4航廈。

美國有線電視新聞網（CNN）的畫面顯示，甘迺迪國際機場先前已因部分設備受損於風暴、大批延誤航班擠在一堆，讓困在機場數天的旅客抓狂，現在又因第4航廈淹水而雪上加霜。

據CNN的畫面，水從入境區的天花板傾洩而下，造成地面大淹水，少數旅客冒險繼續行走。

甘迺迪國際機場證實第4航廈的總水管破裂，並透過推特提醒旅客班機延誤，建議乘客到機場前先確認自己的航班。

法新社報導，經由第4航廈的各國航空公司，包括中華航空（China Airlines）、印度航空（Air India）、達美航空（Delta）、埃及航空（Egyptair）、以色列的艾拉航空（El Al）、阿聯酋航空（Emirates）、阿提哈德航空（Etihad）、荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch）、新加坡航空（Singapore Airlines）、維珍航空（Virgin Atlantic）等。

紐約甘迺迪國際機場7日因一條主要水管破裂造成第4航廈淹水，讓機場陷入混亂。台灣的...
紐約甘迺迪國際機場7日因一條主要水管破裂造成第4航廈淹水，讓機場陷入混亂。台灣的華航也需經由第4航廈。圖擷自CNN
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機場淹水

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