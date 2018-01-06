提勒森告訴CNN：我從不懷疑川普心理健康

2018-01-06 05:11 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



美國國務卿提勒森。 美聯社 分享 facebook 美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天指出，他沒有任何理由懷疑總統川普的心理健康狀態，他還打算繼續任職。

法新社報導，在一本引述白宮幕僚質疑川普執政能力的新書出版後，提勒森接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時做了以上表示。

提勒森說：「我從未懷疑他的心理健康，我沒有理由去懷疑他的心理健康狀態。」