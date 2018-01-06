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媒體金童白宮新書未上架 登暢銷書榜首

2018-01-06 04:25中央社 倫敦5日綜合外電報導

《烈火與怒火：川普白宮內幕》作者沃爾夫。美聯社
《烈火與怒火：川普白宮內幕》作者沃爾夫。美聯社
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大爆川普八卦的「烈火與怒火：川普白宮內幕」一書提前四天於五日上市。 法新社
大爆川普八卦的「烈火與怒火：川普白宮內幕」一書提前四天於五日上市。 法新社
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曾被形容為紐約媒體金童的美國記者沃爾夫（Michael Wolff）大爆白宮內幕的新書還沒上架，就已經搶佔全球各大媒體的頭條，甚至登上亞馬遜暢銷書排行榜第一名。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）痛批這本沃爾夫新作「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）是「不入流的垃圾小說」。

但沃爾夫說他之前可以上達天聽，對川普和他幕僚進行200多次訪談，為期18個月。64歲的沃爾夫也幫「紐約雜誌」（New York Magazine）和「浮華世界」（Vanity Fair）撰寫專欄。

英國廣播公司（BBC）報導，沃爾夫寫作風格傾向給讀者一窺採訪對象的內幕，往往是媒體機構和背後的大老闆。他的部分作品曾引發爭議，甚至有採訪對象跳出來公開駁斥他的報導。

沃爾夫之前最為人所知的作品應是2008年媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）傳記「掌控新聞的人」（The Man Who Owns the News，暫譯）。

沃爾夫曾兩度獲頒國家級獎項，保守派刊物「新共和」（New Rupublic）雜誌的人物側寫形容他是「紐約媒體界金童」（It Boy of New York media）。

當時作者柯特（Michelle Cottle）為了瞭解沃爾夫的寫作風格，不但訪問他本人，還訪問認識他的其他記者。

柯特在封面故事中寫道：「連沃爾夫都承認傳統報導不是他的風格，而是從雞尾酒派對上的氛圍和飄蕩街頭巷尾的八卦之中去掌握內情，尤其是在那些冗長的午餐進行的時候。」

沃爾夫聲稱，他因為曾在2016年6月對川普進行專訪，而「在白宮西廂占有類似半固定性座位的一張沙發」。

沃爾夫說，基本上他在白宮進出未受限制，也沒被要求承諾要以報導來交換「近身觀察川普總統」。

不過媒體披露的新書節錄內容有一部分遭外界批評，甚至質疑。

沃爾夫坦承這本書取材不易，他說，受訪者對於受訪是否列入紀錄態度反覆，或者只在保密的情況下才願意大方分享他們的看法。

書還沒上架，各界已經開始尋找一些難以置信爆料內容的漏洞。根據「泰晤士報」（The Times）報導，沃爾夫在書中提到前英國首相布萊爾（Tony Blair）跟川普女婿爆料說，英國政府曾監視川普的競選活動。布萊爾駁斥書中這項說法「無稽」且「純屬虛構」。

各界也對這本揭開白宮秘辛新書的可信度感到懷疑。美國國家廣播公司（NBC）的政治記者節錄沃爾夫的介紹，他對很多來自白宮爆料內容自相矛盾的問題提出解釋。

沃爾夫寫道：「川普白宮動態的不少說法彼此矛盾，用川普的方式來講，很多說穿了不真實。這些衝突，這些鬆散的事實，如果不是現實本身，也是貫穿書中的主線。有時候我會讓這些人提供他們版本的說法，留待讀者評斷。其他的例子，我會透過說法的一致性、藉由我信賴的消息來源，定出一個我相信是真實的事件版本。」

這本書或許有趣且引人入勝，但書中故事是人們告訴沃爾夫的記憶或意見看法，而非不容置疑的事實。

第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）是否在選舉夜落淚，第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）是否嘲笑父親的「瞞天過海」髮型、是否懷抱總統夢，都還有待觀察。

無論如何，這本書已經引發各界的興趣，新書還沒上架，就已經登上亞馬遜暢銷書排行榜榜首。

川普白宮紐約

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