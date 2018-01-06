習近平姓難念 川普被告知：把他當女性

2018-01-06 04:25 中央社 北京5日綜合外電報導



美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）。 美聯社 分享 facebook 大爆川普八卦的「烈火與怒火：川普白宮內幕」一書提前四天於五日上市。 法新社 分享 facebook 爆料白宮內幕的新書說，中國國家主席習近平去年訪問美國前，由於他的姓氏發音太難，美國總統川普被告知，可以把習近平想成是女性，用「她」（she）來念習近平的姓（shee）。

習近平去年4月訪問位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago），與川普進行為期兩天的高峰會談。

英國「衛報」（The Guardian）本週取得記者沃爾夫（Michael Wolff）今天上市的新書「烈焰與怒火：川普白宮內幕」（Fire and Fury: Inside the Trump White House）。

報導說，習字發音聽起來有點像shee，因為學不會習近平姓氏發音，川普得到「一些指導」。語言天份不突出的川普，剛開始稱這位全球第2大經濟體的領導人X-i先生。

沃爾夫在書中寫道，為避免在習近平訪問時失言，「總統被告知，將習近平想成一個女性，稱他she」。

書中說，川普的中文課，還有他希望習近平對海湖俱樂部留下深刻印象的努力獲得回報。「（中方人員）心情大好，明顯願意迎合川普。他們很快了解到，如果你奉承他，他也會奉承你。」

美中關係在兩國領袖的佛州會談後有所冷卻。川普在總統大選期間一再抨擊北京當局，但他大讚這次訪問展開「一段非常、非常棒的關係」。