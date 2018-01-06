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時報廣場 驚天「凍」地

2018-01-06 04:45聯合報 法新社

法新社
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大西洋中部到新英格蘭最近遭破紀錄的低溫與強風肆虐，美國東岸許多地區出現低溫，費城甚至降到零下十五度。暴風雪打亂海陸交通，學校及商店關閉，迄今在美國造成至少四人死亡。圖為雪茫茫的紐約時報廣場。

低溫紐約時報時報廣場

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