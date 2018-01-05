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北市中正區下班尖峰驚傳1600戶停電 台電搶修中

補選抽籤勝出 維州共和黨連18年掌眾議會

2018-01-05 17:36世界日報 編譯孫梁╱綜合4日電

維吉尼亞州眾議會第94選區的席位選舉在出現兩名候選人得票相等，經重新計票和被法官認定雙方持平後，州選舉委員會4日抽籤確定，共和黨眾議員楊賽(David Yancey)獲勝，擊敗民主黨對手雪莉．西蒙茲(Shelly Simonds)的挑戰，使維州共和黨得以繼續維持18年的多數席位。

民主黨候選人在去年11月的許多選舉中連連獲勝，被認為是選民對川普總統的抵制。楊賽的勝出遏制了民主黨人的連勝勢頭，成為共和黨迫切需要的一場勝利，以51比49席在州眾議會繼續占優勢，避免了兩黨各占50席的局面。

在去年11月選舉前，維州眾議會的共和黨是以66比34席的絕對多數領先。

民主黨原先期待在贏得州長選舉後乘勝追擊，奪取州議會的控制權，如今只能繼續1999年以來的州眾議會少數局面。

維州上次因兩黨候選人得票相等而進行抽籤還是1971年，而這一次的意義更重大，選舉委員會主席說，每一張選票都至關重要，選民應積極參與選舉投票。

抽籤開始前，西蒙茲曾致函楊賽，建議雙方都尊重抽籤結果，以免繼續延長兩人的競爭。但楊賽不同意，西蒙茲因此有可能根據州法規定，要求新一輪的重新計票。楊賽抽籤時沒到現場，西蒙茲則在場觀看。

選後的統計是楊賽以10票領先，但重新計票後生變，顯示西蒙茲以一票之差獲勝，但法官裁決計票有誤，認定兩人的得票都是1萬1608張，因此要抽籤決定勝負。

選舉共和黨民主黨

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