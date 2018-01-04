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加州大麻合法開售 屋崙店家湧人潮

2018-01-04 17:13世界日報 記者劉先進╱屋崙報導

下雨陰冷，擋不住屋崙大麻店的人山人海。 記者劉先進╱攝影
下雨陰冷，擋不住屋崙大麻店的人山人海。 記者劉先進╱攝影
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加州娛樂大麻今年元旦起正式開售，年滿21歲可合法購買。聞名屋崙的大麻店Harborside Health Center，3日上午儘管陰雨綿綿，但仍然有上百人光顧。銷售員梅迪娜（Jasmin Medina）表示，1日、2日兩天，平均每天都有200人光顧，相比去年做為藥用大麻店日平均客流量，增長50%。

來自聖荷西的韓裔市民查爾斯樸（Charles Pak）特地跑到屋崙嘗鮮，他表示，社區確有反對大麻的強烈聲音，但大麻一直被汙名化，很多人不願意嘗試，「就像啤酒一樣，有人喜歡，有人不喜歡。大麻合法後嚴格管制，放到正規市場上，質量有保證，其實是好事。」

2016年11月公投通過的娛樂大麻法案，允許滿21歲的民眾持有最多28公克大麻、在家則最多可種植6株大麻。加州大麻合法化後，與酒類一樣，只要年滿21歲都可使用，但不能在公共場所、學校或者開車時使用。大麻售價包含州稅、地方稅和消費稅等稅金，可望為加州財庫帶來6.84億美元年稅收。根據預測，加州大麻產業可能在數年後達到70億元，而全美2016年的合法大麻產值才66億，這意味著，加州將成為全國最大的大麻市場。

3日上午11時30分許，本來乾旱的天氣忽然下起小雨，氣溫有點低，但擋不住民眾想嘗鮮的熱情。Harborside Health Center的門口，掛著之前用於剪裁慶祝娛樂大麻合法化的氣球。停車場幾乎全部停滿，不時有車輛駛入後到處尋找車位。

在大麻店門口，還有人忙著排隊，很多人一臉興奮，店員一個個的掃描顧客的駕照或護照，以確認購買者年齡超過21歲，店內則排著長龍等候付款。銷售員梅迪娜說，這幾天生意特別好，元旦當天估計有200位以上的市民光顧，「大麻可以作為醫療用途，我們只是想投資這個產業，滿足人們的需求。合法化納入政府管理管道，益處多多。」

查爾斯樸表示，使用大麻是因為醫療原因，在娛樂大麻合法化前，他曾經去街頭購買大麻，但覺得風險很大，因為自己是教師，一旦被抓住，會影響職業前途，所以也不敢嘗試太多，「如今娛樂大麻合法化，其實就是將背地裡的交易放到透明地帶進行規範管理，好處很大。雖然目前的價格是我之前購買的兩倍，但大麻質量有保證。」

他說，元旦後他曾去聖荷西的大麻商店購買，如今來屋崙，是想嘗試新鮮口味，「建議初次想接觸大麻的人，最好在家試試，因為一旦high起來，容易過頭，總之是要讓自己感覺舒服。」他還說，大麻作為毒品，當然必須嚴格管理，比如大麻店不能靠近學校，「但大麻也一直被汙名化。大麻會讓人上癮，啤酒也會，甚至一些處方藥也有讓人上癮的成分。大麻有五花八門的名字，一些小孩容易被吸引，從種種途徑搞到就吸起來，這些很不好，還需要大力監管，加強教育。」

大麻駕照毒品

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