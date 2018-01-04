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川普批巴農 失去理智、假裝有影響力

2018-01-04 04:54聯合報 記者張加╱即時報導

媒體報導，白宮前首席策士巴農（Steve Bannon）曾以「叛國」形容美國總統川普長子小唐納與俄羅斯女律師會晤一事；川普3日透過聲明批巴農，稱巴農被解僱時，不但失去工作，還失去理智（he lost his mind）。

川普直指，巴農假裝與媒體開戰，他以「反對黨」形容媒體，但他在白宮的時候，外洩假消息給媒體，讓自己顯得更為重要，這是他唯一做得好的事。

川普聲明是為回應巴農的爆料。英國「衛報」引述資深媒體人沃爾夫（Michael Wolff）新書內容報導，巴農接受沃爾夫訪問時，以「叛國」、「不愛國」形容小唐納於2016年在川普大樓與俄國律師的會晤。

沃爾夫（Michael Wolff）訪問了川普、川普核心幕僚等上百人後，撰寫新書「烈火與怒火：川普白宮內幕」。

白宮發言人桑德斯3日下午發布川普聲明表示，巴農與川普無關，「當他（巴農）被解僱時，他不但失去了工作，而且他失去理智」。

川普還說，巴農與他的歷史性勝利無關，但巴農與共和黨人失去阿拉巴馬州參議員席次有關；巴農不代表川普的基本盤，他只為自己。

川普表示，巴農很少與他進行一對一會面，只是假裝有影響力，愚弄一些沒有任何線索與管道的少數人，幫助他們寫虛假的書籍。

白宮發言人桑德斯也透過聲明表示，這本書（指沃爾夫的新書）充滿了對白宮毫無影響力或管道之人所說的不實陳述。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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川普白宮桑德斯

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