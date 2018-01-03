川普嗆金正恩核按鈕不夠看 原來他一直很愛比大小

2018-01-03 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普2日天警告北韓領導人金正恩「我的核武按鈕比你的大得多」，形同對兩韓為高層對話鋪路的努力大潑冷水。川普逞口舌之能，遭自家國會議員與外交專家奚落為幼稚。社群媒體用戶則指出，川普對於尺寸大小很在乎，到了執著的地步。