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記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

川普嗆金正恩核按鈕不夠看 原來他一直很愛比大小

2018-01-03 16:25聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普2日天警告北韓領導人金正恩「我的核武按鈕比你的大得多」，形同對兩韓為高層對話鋪路的努力大潑冷水。川普逞口舌之能，遭自家國會議員與外交專家奚落為幼稚。社群媒體用戶則指出，川普對於尺寸大小很在乎，到了執著的地步。

2016年美國共和黨黨內初選期間，參選人川普就和另一名參選人聯邦參議員魯比歐爭執手掌的大小，還影射手掌大小跟生殖器官大小有關，表示對自己很有信心。網友嘲笑川普，說核武的按鈕看起來比川普的手要大得多。另外有網友說，川普辦公桌上的按鈕是用來叫健怡可樂用的，不是發射核彈。

川普（右）與金正恩（左）的口水戰最新話題是核武啟動按鈕。路透資料照片
川普（右）與金正恩（左）的口水戰最新話題是核武啟動按鈕。路透資料照片
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川普核武

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