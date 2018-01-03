加州大麻店現人龍 洛城下周開賣

2018-01-03 16:28 世界日報 記者 世界日報 記者 王若然 ／洛杉磯報導



加州在2018年第一天正式成為休閒用大麻合法州，1月2日擁有休閒用大麻經營執照的店鋪。世界日報記者王若然／攝影 分享 facebook

加州在2018年第一天正式成為休閒用大麻合法州，1月2日擁有休閒用大麻經營執照的店鋪，擠滿了排隊購買大麻的顧客。根據加州大麻控制局（Bureau of Cannabis Control)發言人Alex Traverso，截至2017年12月31日下午，加州有88個商家在新年伊始獲得售賣娛樂大麻營業執照。雖然聖蓋博谷很多華人密集城市不允許境內有大麻店，但洛杉磯市政府通過開放休閒用大麻的經營。

根據規定，想要經營休閒用大麻生意的業主，必須先獲得當地許可，才能申請州許可。目前聖蓋博谷華人密集城市，如亞凱迪亞、鑽石吧及蒙特利公園等城市的市議會，都通過不准在境內發送、栽種、生產及分銷大麻。不過其中蒙市議會去年11月6日通過接受幕僚建議，允許大麻從別的城市的商號運送到該市。

目前，洛杉磯市表示，處理申請將從擁有醫藥用大麻營業執照的店鋪開始，整個審核過程需要幾周時間。

洛杉磯市大麻監管局（Los Angeles Department of Cannabis Regulation）行政主管Cat Packer稱，洛杉磯市最早下周一才會有合法銷售的休閒用大麻商店，因為洛市大麻監管局周三起才接受相關申請。

Packer說剛開始，他們只會處理現擁有醫療用大麻銷售許可證的店家，這些店家必須符合Proposition D裡關於醫療用大麻的規定。2013年，洛市通過Proposition D，將醫療用大麻店限制在135家。

Packer稱，這些商家將會獲得暫時營業執照，等大麻監管局完全通過他們的申請，以及完成對他們的背景審查後，再發給他們正式的營業執照。她說，申請大麻經營執照是一個步驟繁多的過程，不是一蹴可幾。對於大多數申請的商家來說，一般要花幾周才能拿到臨時許可證。

加州88個合法售賣休閒用大麻的店面，大都集中在北加州灣區、聖他克魯茲、南加聖地牙哥、棕櫚泉地區。目前寇恩縣（Kern County）、洛杉磯縣管轄地仍禁止大麻生意。洛縣政府縣政委員會此前同意，由縣府衛生局對境內各城市商家進行衛生安全例檢，並責成縣府大麻管理局制定一項用於這些地區大麻生意統一的標準規定，在制定出來前，一律禁止任何大麻商業活動。

目前在使用大麻時也有諸多規定，如在任何公共場合，學校托兒所300米以內都禁止抽大麻。在車裡抽大麻也不允許。一般情況下，禁止吸煙的地方都禁止吸大麻。洛杉磯市警局局長助手Michel Moore稱將嚴查在車內抽大麻，以及非法向未滿21歲人士出售大麻的人士。