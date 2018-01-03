親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
朝鮮半島風雲
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

桌球／福原愛爆和婆婆同床共眠 日本主持人嚇傻

記得他嗎？失蹤飛官何子雨妻 14天失去2最愛男人

【大麻合法化】社區擔憂「麻駕」 洛警執法新對象

2018-01-03 16:24世界日報 記者李雪／洛杉磯報導

休閒用大麻合法化剛上路，給執法部門帶來不少新任務。2日洛杉磯警局召開新聞發布會強調「麻後駕車」以及兜售大麻給未成年人的的違法性。不過目前並無確切的方式測試「麻駕」，因此也引發社區擔憂。

洛市警方將新年伊始成為「執法的新一天」，警局助理警長Michel Moore表示是「執法的新領域」，將會由警局的幫派部門和毒品部門負責領導執法。主要執法對象是在公共場合抽大麻者，以及售賣大麻給21歲以下者。他還表示過去賣醫用大麻的店鋪尤其可能在這一時期違法。

Moore表示，最令人擔憂的是麻後駕車。他表示現在有更多人在嘗試大麻，但並不了解它的影響，例如它對人神志的影響以及它的影響很持久，有時會有後勁，可能吸食後半小時或兩小時才有感覺，尤其一些含大麻成分的食物。

這樣的情況令社區十分擔憂。華裔社區人士何美湄2日就表示，抽過大麻的人開車上路會影響判斷力，所以通過大麻合法化的州，交通事故的比率都提高了。她表示，唯一可用的判斷方式是現場實測，但若真的要取締駕照等懲罰就要做血液測試，但這也十分耗費警力和經費。她表示丈夫夏樂柏（Bob Huff）曾提案希望立法引進呼氣式測試儀來檢測四氫大麻酚，但被民主黨議員擋下。她表示，「我們社區只能自求多福了」

事實上，目前對麻後駕車不僅沒有標準的測試方式，更沒有相關規定。例如對於酒駕，就有關於血液中超過0.08的酒精就算作酒駕，而大麻卻沒有類似的標準。而且血液測試對四氫大麻酚（THC）並不準確，目前科學家們還沒能研究出一個可靠的代替措施。

現在常用的做法是警員可以通過拭取司機的口腔內壁，來檢測是否含有大麻或其他毒品，但似乎並不可靠，因此目前還是較依賴於和測酒駕一樣的現場實測(field sobriety test)，即讓司機下車走直線來檢測神智是否清醒。

此外Moore表示，其他的違法行為也是洛市警方的重點執法對象。民眾可在車裡攜帶一盎司以下的大麻，但必須裝在容器裡，且放在後備箱。另外他還表示洛市警局的警員們在下班後也不可沾染大麻。

大麻酒駕毒品

相關新聞

酷寒釀12死 美東岸再迎「炸彈氣旋」暴風雪

2018-01-03 15:39

揪濫開藥物醫師 聯邦嚴查見效

2018-01-03 17:27

節育、個資保護…馬州、維州新法上路

2018-01-03 17:17

10年效期煙霧警報器 馬州即日須裝

2018-01-03 17:14

川普轉念？國安部長：考慮給夢想生公民權

2018-01-03 16:56

曾為全美凶案之都 東巴洛阿圖去年1人被殺

2018-01-03 16:50

地下水管凍裂 威利點驚見10呎深天坑

2018-01-03 16:49

力爭電單車合法 外賣工友聯盟發起10萬人簽名

2018-01-03 16:45

嚴打電單車 華裔外賣郎找工難

2018-01-03 16:43

極寒發威 取暖電器銷量增3成

2018-01-03 16:40

【大麻合法化】醫用≠休閒 細查法律申請執照

2018-01-03 16:37

【大麻合法化】內陸兩市嚴管 限制法規延長

2018-01-03 16:33

新稅法恐翻老帳 企業虧損禁回溯

2018-01-03 16:31

加州大麻店現人龍 洛城下周開賣

2018-01-03 16:28

川普嗆金正恩核按鈕不夠看 原來他一直很愛比大小

2018-01-03 16:25

波城酷寒平百年紀錄 鯊魚急凍亡

2018-01-03 16:23

影／波士頓市長就職 允提升中產階級發展

2018-01-03 16:22

川普又失言？ 夢想生開議添變數

2018-01-03 16:18

消滅65萬件積案 移民法官績效擬量化

2018-01-03 16:15

電郵門餘波 川普點名希拉蕊機要：判囚！

2018-01-03 16:13

聚焦2018 美國移民5大議題

2018-01-03 16:07

東岸越來越多居民西移 紐新康尤烈

2018-01-03 15:28

延續歐巴馬政府動能 大批前朝官員進軍國會

2018-01-03 15:18

拒川普挽留 參議員哈契宣布退休羅穆尼可望遞補

2018-01-03 15:10

夢想生、預算、兒童健保 國會今復會 3焦點法案急迫

2018-01-03 15:06

民主黨布局2020年大選 白登最受注目

2018-01-03 15:04

不滿川普、反性騷擾 女性參選大爆發

2018-01-03 15:02

高房價高支出 紐約等3州民眾遷出率高

2018-01-03 14:30

研究：臉書最常把人導向假新聞 川普支持者看最多

2018-01-03 14:28

影／Swatting惡作劇鬧人命 美國1男無辜遭警槍殺

2018-01-03 14:13

來美30年無證 華翁賭場贏萬元難領

2018-01-03 13:26

州長簽法案 犯罪紀錄6年可消除

2018-01-03 13:03

槓上川普 10歲龐德架設網站為國家公園發聲

2018-01-03 12:24

2017犯罪報告：芝槍擊、謀殺案均降

2018-01-03 12:19

2017民航飛安最佳 川普割稻尾遭潑冷水

2018-01-03 11:47

美東還會更冷「炸彈氣旋」挾帶北極渦旋成史上最冷寒冬

2018-01-03 10:17

川普擋不住 跨性別者入伍生效

2018-01-03 10:10

性騷掃除男主播 NBC「今日秀」開播65年首見雙女主播

2018-01-03 09:45

紐約公寓大火23傷 包括9名孩童

2018-01-03 09:17
看更多

熱門文章

網紅拍日本自殺森林亡者屍首遭圍剿 事業恐完蛋

2018-01-03 09:47

南韓斬首部隊遭專家譏無能 一出動恐遭北韓殲滅

2018-01-02 18:05

台女酒後失態動粗 星國法院判坐牢3週

2018-01-02 23:20

中樂透遊世界床戰150位女性 男子洗心革面賺更多

2018-01-03 11:42

超級富豪兩度跨年 雪梨倒數完再搭專機飛夏威夷

2018-01-02 22:25

南韓斬首部隊 專家譏「到平壤送死」

2018-01-02 23:42

無業男賣一張舊毛氈賺4千多萬 卻遇到新的逆襲

2018-01-03 15:44

美國西部持續天寒地凍 多人失溫死亡

2018-01-03 00:46

薪水只夠付房租 這些職業住不起舊金山

2018-01-02 20:52

金正恩稱「核按鈕在桌上」 川普嗆：我也有且更強大

2018-01-03 09:17

電話通了！ 北韓今下午2:30和南韓熱線

2018-01-03 12:57

巴黎麵包店不用塑膠袋 一張紙搞定包裝

2018-01-03 09:32

金正恩時尚新造型 透露了什麼？

2018-01-02 23:39

解讀金正恩時尚新造型 南韓政治系教授：不離一個騙字

2018-01-02 18:04

法國跨年夜大失序！縱火燒車案暴增 女警慘遭民眾毆打

2018-01-02 23:00

金正恩快速衰老 5年胖了40公斤

2018-01-03 14:49

加媒：加拿大應向台灣學習如何與中國交往

2018-01-03 14:30

有創意！紐西蘭民眾築沙島 躲跨年飲酒禁令

2018-01-02 20:57

美媒公開中共密件 指北京「不惜一切捍衛北韓主權」

2018-01-03 09:54

美媒「絕密」文件披露 中方擬加大支持北韓經貿軍事

2018-01-02 23:36

川普推文點名希拉蕊機要應坐牢

2018-01-03 04:35

從明天起 不需要資格考試就可以在日本當導遊

2018-01-03 14:06

影／秘魯奪命「魔鬼彎」巴士墜100公尺懸崖 48人罹難

2018-01-03 12:05

美零售業借重AI 退貨潮有解

2018-01-03 00:09

美東還會更冷「炸彈氣旋」挾帶北極渦旋成史上最冷寒冬

2018-01-03 10:17

比特幣價格飆升 原來是他進場

2018-01-03 07:14

班機誤點等得不耐煩 男子氣喘發作從逃生門跳機

2018-01-03 12:30

誰生病誰健康 研究：人類肉眼就能判斷

2018-01-03 11:38

英國女子嘆：我的生父是神父 不想認女兒

2018-01-03 11:35

美中西部急凍 燃煤用量飆

2018-01-03 00:09

回應金正恩 南韓提雙方9日板門店會談

2018-01-02 23:38

名字來不及取 北極熊寶寶出生26天死亡

2018-01-03 10:22

性騷掃除男主播 NBC「今日秀」開播65年首見雙女主播

2018-01-03 09:45

影／日本最萌兔子島 遊客多了問題也跟著來

2018-01-02 19:00

哈利王子遇上未婚妻梅根6歲就已經注定?

2018-01-03 16:10

伊朗動亂 哈米尼現身批「敵人」

2018-01-02 23:44

巴菲特贏10年賭局 3000萬全捐慈善機構

2018-01-03 14:38

2018年第一個交易日 美股開盤勁揚

2018-01-02 23:43

政策在加州不得民心 美共和黨期中選情不妙

2018-01-03 00:09

日皇退位倒數 新年朝賀湧現創紀錄人潮

2018-01-02 21:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top