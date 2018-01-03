【大麻合法化】社區擔憂「麻駕」 洛警執法新對象

2018-01-03 16:24 世界日報 記者 世界日報 記者 李雪 ／洛杉磯報導



休閒用大麻合法化剛上路，給執法部門帶來不少新任務。2日洛杉磯警局召開新聞發布會強調「麻後駕車」以及兜售大麻給未成年人的的違法性。不過目前並無確切的方式測試「麻駕」，因此也引發社區擔憂。

洛市警方將新年伊始成為「執法的新一天」，警局助理警長Michel Moore表示是「執法的新領域」，將會由警局的幫派部門和毒品部門負責領導執法。主要執法對象是在公共場合抽大麻者，以及售賣大麻給21歲以下者。他還表示過去賣醫用大麻的店鋪尤其可能在這一時期違法。

Moore表示，最令人擔憂的是麻後駕車。他表示現在有更多人在嘗試大麻，但並不了解它的影響，例如它對人神志的影響以及它的影響很持久，有時會有後勁，可能吸食後半小時或兩小時才有感覺，尤其一些含大麻成分的食物。

這樣的情況令社區十分擔憂。華裔社區人士何美湄2日就表示，抽過大麻的人開車上路會影響判斷力，所以通過大麻合法化的州，交通事故的比率都提高了。她表示，唯一可用的判斷方式是現場實測，但若真的要取締駕照等懲罰就要做血液測試，但這也十分耗費警力和經費。她表示丈夫夏樂柏（Bob Huff）曾提案希望立法引進呼氣式測試儀來檢測四氫大麻酚，但被民主黨議員擋下。她表示，「我們社區只能自求多福了」

事實上，目前對麻後駕車不僅沒有標準的測試方式，更沒有相關規定。例如對於酒駕，就有關於血液中超過0.08的酒精就算作酒駕，而大麻卻沒有類似的標準。而且血液測試對四氫大麻酚（THC）並不準確，目前科學家們還沒能研究出一個可靠的代替措施。

現在常用的做法是警員可以通過拭取司機的口腔內壁，來檢測是否含有大麻或其他毒品，但似乎並不可靠，因此目前還是較依賴於和測酒駕一樣的現場實測(field sobriety test)，即讓司機下車走直線來檢測神智是否清醒。

此外Moore表示，其他的違法行為也是洛市警方的重點執法對象。民眾可在車裡攜帶一盎司以下的大麻，但必須裝在容器裡，且放在後備箱。另外他還表示洛市警局的警員們在下班後也不可沾染大麻。