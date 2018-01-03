影／波士頓市長就職 允提升中產階級發展

2018-01-03 16:22 世界日報 記者 世界日報 記者 劉晨懿之 ／波士頓報導



影片來源：記者劉晨懿之

波士頓市長偉殊和13位市議員1日在艾默生學院劇場宣誓就職。世界日報記者劉晨懿之／攝影 分享 facebook

波士頓市長偉殊和13位市議員1日在艾默生學院劇場宣誓就職。前副總統白登主持典禮，寄語在此屆獲選官員領導下，即將迎來建城400周年的波士頓必將翻開更輝煌的一頁。市府當天也邀請華埠組織代表到場，見證歷史時刻。

市府當天也邀請華埠組織代表到場，見證歷史時刻。世界日報記者劉晨懿之／攝影 分享 facebook

白登在致辭中表示，目前沒有一位市長比偉殊更懂得如何振興中產階級。拜登還盛讚波士頓這座城市，談到當他早前與中國國家主席習近平會面時用「可能性/希望（possibility）」一詞來形容美國。而他認為波士頓就是一座充滿機遇和希望的城市，基於當前市長和市議會所作出的成就，波士頓肯定有一個光明的未來。

偉殊在白登、母親和女友陪伴下宣誓就職後，發表了他的第二任就職演說。他承諾將重點提升中產階級發展機遇，強化符合21世紀要求的好學校、優質工作和可負擔性房屋及安全社區。偉殊進一步承諾將確保更多資源給波士頓最需要幫助的人群，提供機會給每一個社區的每一位居民。

當天波士頓不分區市議員吳弭、坎貝爾（Andrea Campbell）和新獲選的第二區市議員費連（Ed Flynn）等13位市議員現場宣誓就職。坎貝爾獲選為新一屆市議會主席，成為市議會首位女性非裔主席，而此次市議會同時有五位少數族裔女性議員獲選也創造市議會新歷史。