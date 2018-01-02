華人常遭詐欺 布魯克林新檢察官：嚴懲不貸

2018-01-02 15:39 世界日報 記者 世界日報 記者 黃伊奕 ／紐約報導



蔣莎樂表示，2017年為布魯克林歷史最安全一年。 記者黃伊奕／攝影 分享 facebook

即將接任布魯克林地區檢察官的蔣莎樂(Eric Ganzalez)日前宣布好消息，據統計，2017年布魯克林罪案創歷史新低，謀殺、槍擊均大幅下降。蔣莎樂承諾未來四年將和華社有更多交流合作，共同打造更安全的布魯克林。

布魯克林地區檢察官辦公室公布的數據顯示，自2016年起，布魯克林罪案一直持續下降。2017年罪案率下降更快。謀殺案為110起，其中九起為幾年前舊案重新分類。與2016年相比，謀殺案減少18起，下降比率為14.1%，槍擊案在2016年大幅下降29%後，2017年再下降13%。因槍擊死亡的人數也減少149人，下降比率30.4%。此外，布魯克林罪案下降比率也為全市五區之首。

2017年布魯克林全區共逮捕不到8萬人，與2016年相比減少7200人；但偵破幾起具里程碑的重大案件，如歷史最大槍支販賣案，共追回217把槍支，起訴24名嫌犯。偵破布魯克林最大醫保欺詐案，追繳1.46億元非法所得。成立冷案小組，起訴兩起十多年前的謀殺案嫌犯。

蔣莎樂表示，上世紀90年代初他剛擔任助理檢察官時，布魯克林一年發生800多宗凶殺案。現在布魯克林的治安能有如此大幅改善，要感謝警員與檢察官辦公室全體成員的努力。「現在街道有越來越多警察巡邏，今年約增2000人。檢察官辦公室工作人員也積極與警方合作，使警方破案效率更高。」

展望未來，蔣莎樂表示，會將重點放在嚴重罪案嫌犯身上，避免重複犯罪。「根據報告顯示，60%至70%的嚴重罪案是由1%至1.5%的人所犯。我們將通過緊密與社區和警方合作，及時找出這些真正危害社會的人。」

蔣莎樂說，布魯克林華裔民眾基本都是奉公守法者，卻往往成為移民欺詐案的受害人。其辦公室將在未來四年與華社更多地合作交流，對以華裔為對象的欺詐案嚴懲不貸。「將布魯克林變得更安全是我的使命，也是我對家人的承諾。我在這裡居住，建立家庭，撫養三個孩子，我要保證他們能安心上街，不用擔心受傷害。」