愛滋病顧問委員會 白宮全數解職

2017-12-31 14:33 世界日報 綜合30日電



川普總統的愛滋病顧問委員會6月間有六名委員辭職，抗議川普政府的衛生政策立場，而剩下的10名委員本周也被全部開除。

這個委員會是在1995年成立，成員不支薪，專門對全國愛滋病策略計畫提供建議。

委員會執行長證實所有委員27日都接到解聘通知。這個小組最多可以有25名委員，11月間其網站顯示有10名委員和兩個幕僚，28日更新後只剩下兩名幕僚，沒有任何委員。政府會不會任命新委員還不明。

跨性別權利組織律師休特斯說，委員會成員包括醫生、醫藥界和社區人士，以及愛滋病患，而委員會撤銷將使決策得不到社區意見。

休特斯是6月間辭職的委員之一，他當時投書「新聞周刊」，痛批川普政府根本沒有任何策略對付愛滋病疫疾，完全不向專家請教以制定愛滋病政策，甚至推動損害愛滋病患的立法，中止或扭轉對抗這種疾病獲得的重要進展。

他29日向「華盛頓郵報」說，他們曾試圖堅持下去，因為這是超乎黨派的公共衛生問題，可是情況顯示他們無力回天。

1993年由柯林頓政府成立的全國愛滋病政策處，自川普上台以來就沒有主管。休特斯說，促使他決定辭職的是，歐記健保對像他這樣的愛滋病患非常重要，川普卻一心要廢除。

白宮開除愛滋病顧問委員會全體委員 美聯社 分享 facebook