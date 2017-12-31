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拜川普之賜 新聞台2017年收視強勁

2017-12-31 14:32世界日報 綜合報導

入主白宮之前的川普，經常把他在國家廣播公司(NBC)製作兼主持的實境節目「誰是接班人」(The Apprentice)收視屢創佳績掛在嘴邊；從最新公布的年度收視調查統計看來，如今川普又有了新的誇口題材。

尼爾森(Nielsen)年度收視調查報告顯示，福斯新聞網(Fox News)是2017年擁有最高收視率的有線電視頻道，而且是連續第二年穩坐這項排行榜的龍頭寶座，平均擁有150萬收視群，比2016年增加約8%。相較之下，有線電視新聞網(CNN)則排名第六，平均收視群有78萬3000人，比2016年成長了4%。

從過去幾年的統計來看，總統大選年後，有線電視新聞台收視率也隨之趨於冷清；然而，川普主政的白宮戲劇張力十足，不管是唇槍舌劍的白宮例行新聞簡報，或是與北韓的緊張對峙，還有各種精彩十足的議題與爆料，都讓觀眾看得目不轉睛，因此美國各新聞台在2017年都有不錯的收視表現。

有線電視新聞網前總裁、目前擔任網路影音公司TAPP Media執行長的克萊恩(Jon Klein)指出，川普政府走極端路線的作法，讓許多原本不常看新聞，或者對新聞不太注意的民眾，也紛紛變成新聞專家。

他說：「川普政府的戲劇張力簡直無人能及。他們在現實世界所上演的戲碼，是每個編劇夢寐以求的劇本。」

電視新聞對於川普政府的報導，內容緊張刺激，觀眾看到捨不得眨眼，深怕錯過精彩細節，魅力強大導致其他播放戲劇節目的電視台，面臨觀眾流失的窘境。

尼爾森年度收視調查報告中，以播放戲劇類電影或影集為主的電視台，例如USA Network、TNT、 TBS、AMC、FX、Freeform、Lifetime、Spike以及SyFy，2017年觀眾群都比2016年縮水。

透納集團(Turner)首席研究員席梅爾(Howard Shimmel)指出：「所有人都被今年電視新聞收視強勁的表現給嚇到。」透納集團旗下擁有的有線電視頻道，包括有線電視新聞網、TBS與TNT。

他表示，如果從往年模式看來，大選年結束後，隔年新聞台的收視率大致會減少15%至20%之間。他進一步指出：「毋庸置疑，對於某些族群來說，如今電視新聞幾乎就像原創版的實境節目，新聞台的高人氣更衝擊到其他類型的有線電視頻道。我們從來沒有見過這樣的狀況。」

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