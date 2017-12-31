連續426天光顧Chipotle 死忠粉寫紀錄

2017-12-31 14:27 世界日報 綜合30日電



Chipotle墨西哥速食連鎖店30日表揚一個最死忠的粉絲：俄亥俄州提芬市男子布魯斯‧韋恩 (Bruce Wayne)連續426天，每天在當地的Chipotle享用至少一份主食。

為了答謝他的愛護，加上他除了愛吃墨西哥捲餅也熱愛蝙蝠俠(因為他和蝙蝠俠同名)，Chipotle特別訂製一套超級英雄裝備送給他，包括斗篷和袖扣。

Chipotle也將把他這幾百天在其店裡消費的金額，轉捐給他選擇的慈善機構。

韋恩聽說Chipotle打算在提芬市開一家新店後，在去年10月30日展開這項自我挑戰。他發現有個Chipotle粉絲連續在這家餐館用餐425天，並維持健身目標，因此決心刷新這個紀錄。

Chipotle連絡主管說：「我們日復一日信守為顧客提供我們所能找到的最美味真實材料的信念，看到像布魯斯這種秉持同樣信念的顧客，讓人很安慰。」

他說：「雖然這未必是每個人對2018年的新年新希望，但顯示我們充滿真實而又新鮮食材的餐牌能滿足每一個人的需求，甚至包括超級英雄。」

韋恩在Instagram留下創新紀錄的完整歷程，包括每天訂餐的照片和收據，而且他並不打算就此打罷。

Chipotle餐館提供墨西哥捲餅、塔克、捲餅碗，以及新鮮沙拉，並用互動方式以傳統方法製作，讓顧客能夠得到自己想要的美食。

Chipotle也是唯一完全不用人工色素、調味料或其他工業添加物的全國連鎖餐館，1993年在丹佛開第一家店，現已擴充到2350家。