報假案耍警 無辜青年遭擊斃

2017-12-31 14:25 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



堪薩斯州威奇塔（Wichita）驚傳因有人打電話報假案耍警察，結果卻傳出悲劇，導致一名無辜青年被警察開槍擊斃；警方已逮捕這名惡作劇的加州男子。

威奇塔警察局副局長李文斯頓舉行記者會表示，警方28日傍晚接獲報案，指稱一處民宅發生槍擊，歹徒還挾持人質。警方趕抵現場處理時，一名28歲男子遭員警開槍擊斃，但後來警方卻發現，整起事件純屬謊報，故意惡整警察。

故意打電話謊報有重大刑案，讓警方大費周章出動特種部隊的整人手段「惡整特警」（swatting prank），近幾年透過網路不斷流傳，如今在堪薩斯州卻因此玩出人命。

李文斯頓在記者會上說，由於有人打電話惡作劇，導致有人無辜遭殃而喪生。警方並未公布死者姓名。

華盛頓郵報報導，洛杉磯警方證實，25歲男子巴瑞斯（Tyler Barriss）涉嫌這起惡整事件，已於29日遭逮捕。

威奇塔當地媒體報導，家屬證實被警方開槍打死的男子，是育有兩名子女的芬奇（Andrew Finch），事發當時他手無寸鐵，並未攜帶武器。他的母親麗莎‧芬奇（Lisa Finch）說：「我聽到兒子的尖叫聲，正要起身查看，就聽到槍響了。」

她質疑警方的開槍動機，認為警方開槍之前並沒有先行警告，「因為一起謊報事件，我兒子就被警察給謀殺了。」

根據警方調查，謊報者打電話給威奇塔市政府警衛，聲稱自己不小心開槍打死父親，而且正拿槍指著母親與弟弟。謊報者在電話中說：「他們原本在吵架，我朝他頭部開槍，現在他已經沒有呼吸。」

謊報者還揚言要放火把房子燒了，還在電話中與接線生確認抄下的地址是否正確無誤。

李文斯頓表示，當警方前往報案者提供的民宅時，一名男子從屋中走出，卻未聽從警方指示把雙手舉起，做出的動作被員警誤解為準備掏槍，就遭到員警射擊。員警進入屋內清查，發現根本無人遭到挾持。

麗莎‧芬奇說，警方將她、孫女及一名同住的室友，通通帶回偵訊，孫女目擊者整個事發經過，「她被警方帶走時，還得從性命垂危的伯父身上跨過。」