加州新年新娛樂 合法大麻商店首開張

2017-12-30 01:41 中央社 洛杉磯29日綜合外電報導



2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大麻的州。 美聯社資料照片 分享 facebook 美國加州數十家甫獲州政府核發販售大麻許可的商店，即將在新年第一天開張。不想只喝香檳慶祝新年到來的加州成年民眾，這次還可享用首度從本地合法商店購買的消遣用大麻。

路透社報導，2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大麻的州。其他5州分別為科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、阿拉斯加州和內華達州。

由於6州當中加州人口最多，將成為美國最大的受監管大麻商業市場，市值估計達數十億美元，因此新的一年也將開啟美國用藥文化新篇章。

不過，加州大麻市場的推展預期將緩慢且顛簸。由於相關規則尚未審核完畢，加州政府本月中才開始僅核發暫時販售許可。

這些新獲准販賣大麻的零售商，未來6個月也只能仰賴加州非法「灰市」良莠不齊的大麻供應商提供貨源，因為州政府許可的合法大麻種植者仍尚未收成。

此外在加州許多地區，尤其是洛杉磯和舊金山，申請合法販售大麻的商家尚須取得當地政府額外許可，因此得等上數天或數週才能開始販賣消遣用大麻。

不過，加州大麻管制局（Cannabis Control Board）發言人特拉維索（Alex Traverso）表示，聖地牙哥（San Diego）、聖荷西（San Jose）、舊金山灣區城市柏克萊（Berkeley）和奧克蘭（Oakland），以及位在北加州大麻產區中心的尤利卡（Eureka）等市區的合法大麻商店，將在第一天加入販售行列。