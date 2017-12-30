親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

加州新年新娛樂 合法大麻商店首開張

2017-12-30 01:41中央社 洛杉磯29日綜合外電報導

2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大...
2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大麻的州。 美聯社資料照片
分享
美國加州數十家甫獲州政府核發販售大麻許可的商店，即將在新年第一天開張。不想只喝香檳慶祝新年到來的加州成年民眾，這次還可享用首度從本地合法商店購買的消遣用大麻。

路透社報導，2018年1月1日起，加州將成為美國第6個能夠在受監管和課稅之下合法販售消遣用大麻的州。其他5州分別為科羅拉多州、華盛頓州、俄勒岡州、阿拉斯加州和內華達州。

由於6州當中加州人口最多，將成為美國最大的受監管大麻商業市場，市值估計達數十億美元，因此新的一年也將開啟美國用藥文化新篇章。

不過，加州大麻市場的推展預期將緩慢且顛簸。由於相關規則尚未審核完畢，加州政府本月中才開始僅核發暫時販售許可。

這些新獲准販賣大麻的零售商，未來6個月也只能仰賴加州非法「灰市」良莠不齊的大麻供應商提供貨源，因為州政府許可的合法大麻種植者仍尚未收成。

此外在加州許多地區，尤其是洛杉磯和舊金山，申請合法販售大麻的商家尚須取得當地政府額外許可，因此得等上數天或數週才能開始販賣消遣用大麻。

不過，加州大麻管制局（Cannabis Control Board）發言人特拉維索（Alex Traverso）表示，聖地牙哥（San Diego）、聖荷西（San Jose）、舊金山灣區城市柏克萊（Berkeley）和奧克蘭（Oakland），以及位在北加州大麻產區中心的尤利卡（Eureka）等市區的合法大麻商店，將在第一天加入販售行列。

大麻舊金山華盛頓
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

紐約公寓惡火奪12命 3歲童玩爐火釀禍

2017-12-30 01:46

兩地大火！紐約12死 27年來最嚴重、孟買15死 生日派對變色

2017-12-30 00:01

波士頓急凍 冷過北極圈

2017-12-29 17:41

世界最小居住島 1棟小屋就塞滿

2017-12-29 15:00

聖誕、元旦 推文貶對手 川普無假期

2017-12-29 14:30

川普諷「浮華世界」 指委曲求全向希拉蕊道歉

2017-12-29 14:29

拒做「她與她」的結婚蛋糕 美烘焙坊被罰13.5萬美元

2017-12-29 14:15

助「製藥哥」詐騙 美律師恐坐20年牢

2017-12-29 14:11

美國阿州確認瓊斯當選參議員 摩爾訴訟無效

2017-12-29 14:06

美國中北部急凍 川普扯暖化挨批

2017-12-29 13:12

紐約逾25年來最嚴重火災 12人死亡

2017-12-29 13:08

紐約公寓大火增至12死 死者最小僅一歲

2017-12-29 12:30

北美氣溫創新低 瀑布景點結成冰凍仙境

2017-12-29 12:28

影片酸希拉蕊惹眾怒 雜誌道歉被川普笑

2017-12-29 11:26

紐約公寓大火奪命 至少6死15重傷

2017-12-29 11:03

美國東岸急凍 川普：美國需要全球暖化

2017-12-29 10:06

和律師初次約會喝太醉 女子酒灑安迪沃荷名畫

2017-12-29 09:50

希拉蕊做什麼都好「就是別再選總統」 雜誌被罵到沒力

2017-12-29 09:20

民主黨增一參議員 共和黨過半優勢瀕危

2017-12-29 06:07

阿拉巴馬州將確認 瓊斯當選聯邦參議員

2017-12-29 01:06

川普的白宮很難待！高官流動率34%創紀錄

2017-12-28 23:54
看更多

熱門文章

醫生「用力拉扯」 肚裡嬰兒遭斷頭只生出下半身

2017-12-29 10:40

日本國鳥撞騎士胸口死亡 他怒扒皮煮成火鍋

2017-12-29 10:11

日本節目列陸客九大罪 大陸代表：應感謝帶來收益

2017-12-29 11:56

Subway在美掀關店潮 發生了什麼事？

2017-12-29 03:38

強風吹動釀禍！ 飛機衝破機場插入大樓外牆

2017-12-29 15:42

和律師初次約會喝太醉 女子酒灑安迪沃荷名畫

2017-12-29 09:50

街上驚見多幅男童看板是遺照？ 真相曝光啼笑皆非

2017-12-29 13:50

出書竟惹議！ 攝影師傳授簡單步驟「撩妹上床」

2017-12-29 22:17

世界各地會怎麼跨年？最後一個國家超危險！

2017-12-29 11:39

美國東岸急凍 川普：美國需要全球暖化

2017-12-29 10:06

希拉蕊做什麼都好「就是別再選總統」 雜誌被罵到沒力

2017-12-29 09:20

波士頓急凍 冷過北極圈

2017-12-29 17:41

影／廢墟裡的桌布店 這個敘利亞老闆在想什麼？

2017-12-29 14:17

北韓核專家潛逃中國 遣返後離奇服毒亡

2017-12-29 11:33

美國經濟真有可能走向衰退？ 四大指標這麼看

2017-12-29 10:04

金正恩政權穩了? 今年露面次數減少三成

2017-12-29 10:25

日圓、台幣今年無政策意外卻走強 那明年還能多強？

2017-12-29 13:53

美逮陸油輸北韓喊失望 疑川習兄弟情盡

2017-12-29 09:44

世界最小居住島 1棟小屋就塞滿

2017-12-29 15:00

陷生產地獄 特斯拉交車量下修

2017-12-29 03:37

南韓扣留港油輪 台商介入？航港局調查

2017-12-29 19:03

民主黨增一參議員 共和黨過半優勢瀕危

2017-12-29 06:07

利多出盡 美元指數跌至一個月低點

2017-12-29 08:00

這波銅價利多...台廠吃紅

2017-12-29 03:34

北美氣溫創新低 瀑布景點結成冰凍仙境

2017-12-29 12:28

足球傳奇維阿闖政壇 當選賴比瑞亞總統

2017-12-29 05:10

影／鋼彈設計師操刀！日業者推出變形電動車

2017-12-29 17:01

紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場

2017-12-29 13:26

美國中北部急凍 川普扯暖化挨批

2017-12-29 13:12

北韓4艘船疑運違禁品 聯合國再發國際禁令

2017-12-29 12:41

iPhone是金雞母 蘋果囊括全球近6成獲利

2017-12-29 12:16

拒做「她與她」的結婚蛋糕 美烘焙坊被罰13.5萬美元

2017-12-29 14:15

比特幣跌不停 跌破14,000美元

2017-12-29 07:20

Uber 讓出全球最大初創公司寶座

2017-12-29 17:45

印度金融中心大樓凌晨大火 12死13傷

2017-12-29 08:24

紐約公寓惡火奪12命 3歲童玩爐火釀禍

2017-12-30 01:46

IS宣稱驚爆阿富汗 美強烈譴責

2017-12-29 08:33

南韓總統文在寅首次特赦 6444人獲益！

2017-12-29 11:30

影片酸希拉蕊惹眾怒 雜誌道歉被川普笑

2017-12-29 11:26

義大利解散國會 明年3月大選後政局難料

2017-12-29 03:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top