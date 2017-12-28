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用過都說讚！洗了50年的搓衣板 竟是光緒聖旨石碑

美國人今年最欣賞的男人排行榜 猜猜川普排第幾？

2017-12-28 12:42經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

市調公司蓋洛普（Gallup）公布的調查顯示，在2017年，美國人最欣賞的男人是美國前總統歐巴馬，美國現任總統川普則排在第二名。而美國人今年最欣賞的女性則是去年總統大選與川普打對台的前國務卿希拉蕊．柯林頓

這是2008年來，美國現任總統第一次沒有獲得美國人最欣賞的男人的頭銜，不過，歐巴馬和川普的支持度相距不遠，在所有受訪的民眾中，有17%表示最敬重歐巴馬，14%則選擇川普。

另一方面，柯林頓已連續第16年被評為美國人最敬重的女性，但她的支持度卻跌至15年來低點。

2008年來，美國現任總統第一次沒有獲得美國人最欣賞的男人的頭銜。（圖／路透）
2008年來，美國現任總統第一次沒有獲得美國人最欣賞的男人的頭銜。（圖／路透）
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