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歐巴馬卸任後首次受訪：心情平靜別白宮

2017-12-27 22:49中央社 倫敦27日綜合外電報導

美國前總統歐巴馬（左）日前接受英國哈利王子專訪。美聯社
美國前總統歐巴馬（左）日前接受英國哈利王子專訪。美聯社
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美國前總統歐巴馬在今天播出的廣播訪問中告訴客串主持人的英國哈利王子，儘管覺得仍有許多重要工作尚待完成，他離開白宮那一天心情平靜。

美聯社報導，歐巴馬接受哈利王子（Prince Harry）訪問，暢談卸任後的生活。他說，不再當總統真是「太自由了」，早上就可以安排自己的事，還有時間和太太蜜雪兒（Michelle Obama）聊聊天。

哈利王子擔任英國廣播公司（BBC）佳賓，充當「廣播4台」（Radio 4）新聞節目一日主持人。2人異口同聲表示，這是歐巴馬今年1月卸任總統後，首次接受訪問。節目9月在加拿大錄製。

談及8年白宮生涯，歐巴馬說：「我懷念工作本身，因為總統工作太迷人了。」他表示，健保改革是他最感驕傲的成就之一。

歐巴馬並未提及他的繼任者川普總統，但表示政府官員應該謹慎使用社群媒體。

哈利王子排定的議題還有氣候變遷、軍事以及心理健康。

他善用主持人的身分，以「快問快答」方式追問歐巴馬一連串一般用來拷問藝人而非政治人物的問題。

歐巴馬拒絕說明他穿四角內褲或是三角內褲，但他樂於透露他喜歡女歌手艾瑞莎弗蘭克林（ArethaFranklin）多過蒂娜特納（Tina Turner）。他談及這位「靈魂歌后」時說到：「艾瑞莎是最棒的」。

歐巴馬也說，他喜歡退休籃球巨星喬丹（MichaelJordan）多過現役巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）。

歐巴馬並說，他「縈繞」於心的是協助訓練下一世代領導人。他也說，世界在許多方面空前發達和富有。

歐巴馬哈利王子白宮
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