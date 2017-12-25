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負責通俄門調查 特別檢察官穆勒成箭靶

2017-12-25 22:51中央社 華盛頓24日綜合外電報導

通俄案特別檢察官穆勒。 美聯社
通俄案特別檢察官穆勒。 美聯社
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特別檢察官穆勒負責調查俄羅斯涉嫌介入去年美國總統大選一案，抹黑他的行動先前未受關注，但在共和黨人和盟友推波助瀾下，穆勒和他的調查已成箭靶，企圖影響調查的公信力。

「華盛頓郵報」報導，如今在保守派分子、共和黨國會議員、右翼媒體和川普總統本人的引伸下，美國聯邦調查局（FBI）和司法部官員共謀對川普總統不利的說法，突然成了主旋律。在此背景下，穆勒繼續進行調查行動，國會各相關委員會近來也紛紛找來執法人員問話。

保守團體「司法觀察」（Judicial Watch）不斷挖掘司法部內部文件，為穆勒（Robert Mueller）的不適任找證據。主席費頓（Tom Fitton）指出：「先前都是孤軍奮戰，最近終於有了改變。我們對於穆勒的憂心，逐漸開始奏效。」

共和黨一面倒如此認定，和今年5月異口同聲歡迎穆勒出任特別檢察官，大不相同。這也可能會對穆勒的最終調查結果帶來陰影。川普總統誓言配合調查，也不忘鼓動對穆勒信譽的攻擊，他推文指出：「這是美國政治史上的最大獵巫行動。」

這項爭議在12月初突然升高，穆勒的手下大將史卓克（Peter Strzok）被爆去年在私人簡訊中詆毀川普是「白癡」並且預測民主黨總統候選人希拉蕊會以一面倒之姿贏得大選。

身為FBI反情報副主管史卓克，除了負責通俄門調查外，去年也曾參與希拉蕊「電郵門」調查，負責調查希拉蕊任職國務卿期間使用私人電郵伺服器處理公務一事。史卓克今年夏天已遭穆勒調離通俄門調查團隊。

共和黨籍眾議員喬丹（Jim Jordan）今年初曾和費頓會晤，數月以來一直宣稱FBI在選舉中對川普不利。喬丹受訪時表示，許多共和黨同僚如今和他的看法一樣，一直有一股聯合勢力對川普不利。

部分現任和前任執法人員認為，公開攻訐FBI被視為是一種間接損害穆勒信譽的方式，並且削弱他未來發布的調查結果。此一觀點獲得許多民主黨籍國會議員認同。

眾議院情報委員會首席民主黨議員希夫（AdamSchiff）表示：「這裡有來自白宮的一致推力…由他們的盟友讓調查停止。」「他們也試圖打擊穆勒的信譽以及FBI的信譽，以後不論穆勒的調查發現什麼，都可以造假為由直接拒絕。」

希夫強調：「白宮想魚和熊掌兼得，一方面讓大眾相信他們配合調查，另一方面由盟友負責卑鄙的勾當。」

對此，白宮法律顧問柯布（Ty Cobb）發表聲明回應指出：「總統尊重特別檢察官及其處置，並會繼續全面配合特別檢察官。」

穆勒的發言人拒絕發表評論。（譯者：中央社嚴思祺）

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